Un spectacle de drones illumine le ciel nocturne de Ningbo alors que les vœux affluent du monde entier

Dans la soirée du 9 septembre, un spectacle de drones intitulé « Les lanternes de Ningbo présentent leurs meilleurs vœux au monde » a été donné dans le quartier riverain du Laowaitan, à Ningbo. L'événement a été organisé conjointement par le département de la publicité du Comité municipal du PCC de Ningbo, le groupe de radiotélévision de Ningbo et le district de Jiangbei.

630 drones exécutent un fabuleux spectacle de lumière sur les rives de Ningbo

Dans le ciel nocturne du Laowaitan, 630 drones volant à basse altitude ont formé une image après l'autre dans un mélange spectaculaire de technologie moderne et de culture traditionnelle. La phrase « Joyeux Festival de la mi-automne », en chinois et en anglais, a illuminé le ciel. Avec la ligne d'horizon de la ville en arrière plan, des monuments emblématiques du monde tels que la tour Eiffel française et les pyramides d'Égypte sont apparus aux côtés du Pavillon Tianyige et des grues et porte-conteneurs du port de Ningbo-Zhoushan.

Le spectacle de drones a attiré une foule immense. Les citoyens n'ont pas hésité à sortir leur téléphone pour immortaliser l'événement.

Ningbo reçoit des vœux de la part de 18 villes de 5 continents

Le Festival de la mi-automne est l'occasion pour les communautés chinoises du monde entier de se rassembler pour profiter de la beauté éblouissante de la pleine lune. Ningbo a reçu des vœux de la part de 18 villes de cinq continents, envoyés par des chefs d'entreprise, des enseignants, des avocats, des artistes, des ingénieurs, des athlètes et des étudiants.

Les communautés de Ningbo à travers le monde ont célébré le festival en organisant diverses activités. Des enfants de Ningbo ont rejoint des enfants de familles de Ningbo résidant à Hong Kong pour un échange culturel virtuel qui leur a permis de partager de la musique et des spécialités locales. À Toronto, au Canada, les expatriés de Ningbo ont honoré leur tradition par un lâcher de lanternes sur un lac. À l'Institut Confucius de Tamatave, à Madagascar, fondé par l'université de Ningbo, étudiants et professeurs en ont profité pour organiser une démonstration de cithare chinoise et un récital de poésie, vêtus de robes de Hanfu traditionnelles.

Le Festival de la mi-automne, l'une des fêtes les plus importantes du peuple chinois, consiste avant tout à renforcer les liens. Le spectacle de drones dans le ciel du Laowaitan et les célébrations de la communauté mondiale de Ningbo ont renforcé les amitiés existantes et nouvelles grâce au partage de la culture chinoise. Ningbo, plus mondialisée que jamais, se lance à la conquête du monde.

