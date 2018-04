Espelho enorme em São Paulo criado pela Momentum para o Estadão mostra pessoas condenadas pela corrupção em ação

Para chamar atenção sobre o tópico, a agência de publicidade Momentum criou uma campanha especial para o jornal Estadão. Um espelho enorme montado de 2 a 8 de abril na Praça da Sé, uma praça localizada no centro da cidade de São Paulo, convida o público a reconhecer a si mesmo como "condenado" pela corrupção. A ideia na qual se baseia a ação é que, ao ver sua imagem, o povo perceba que sofre as consequências do desvio das verbas do governo.

A campanha vai ainda mais longe. Além de colocar a questão em discussão, apresenta a possibilidade de uma mudança real com o hashtag #voteinteligente. Com este lema, a campanha incentiva as pessoas a obterem mais informações antes de escolher o melhor candidato para os postos do governo disponíveis nas eleições de outubro.

"Este é um momento crucial para o Brasil. Todos os dias, o Estadão apresenta a situação triste em que o país se encontra, com notícias de apropriação indevida em esquemas de corrupção e o povo sofrendo com a falta de verbas para saúde, educação, segurança e outras áreas vitais para nossas vidas. Com esta iniciativa, queremos oferecer uma colaboração que vai além da denúncia e convidamos o povo a pensar e exigir mudanças", disse Flávio Pestana, diretor-executivo e comercial do Estadão.

"Ver a si mesmo como um dos muitos afetados pelo problema é essencial para mudarmos este cenário. A ação foi criada para incentivar uma mudança que possa se materializar nas próximas eleições. Aproveitamos a oportunidade para destacar a importância do jornalismo de qualidade, porque sem ele não há direitos civis ou democracia. Isto deve estar muito claro em épocas como esta, com a crescente onda de desinformação e de notícias falsas", disse Maria Laura Nicotero, CEO da Momentum.

A campanha utilizará anúncios, perfis de mídia social do Estadão e uma ação concentrada em um grupo de influenciadores que receberam uma edição do Estadão com uma capa laminada, fazendo alusão a um espelho.

A ação coincide com uma época de forte apoio popular às investigações de corrupção. Mais de 90% dos brasileiros querem que a operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção da história, continue até o fim, custe o que custar, de acordo com uma pesquisa realizada pela Ipsos em março. A proporção de participantes em favor das investigações permanece neste nível nas pesquisas regulares conduzidas pelo instituto nos últimos dois anos. O último relatório demonstra também que 7 entre 10 respondentes acreditam que a investigação tenha o potencial de tornar o Brasil um país sério*.

* Os dados são parte do estudo mensal da Pulso Brasil realizado pela Ipsos Public Affairs. A Ipsos entrevistou presencialmente 1.200 pessoas em 72 cidades do Brasil de 1º a 13 de março de 2018. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais.

FONTE Momentum

