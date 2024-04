MOMENTUM INTRODUCEERT COMPAKT E+ SERIE

Een veelzijdige E-bike voor dagelijkse ritten, woon-werkverkeer en avonturen door de stad



ERKRATH, Duitsland, 26 april 2024 /PRNewswire/ -- Momentum, het lifestyle fietsenmerk, heeft vandaag de Compakt E+ onthuld, zijn meest compacte en meest veelzijdige E-bike tot nu toe. Deze E-bike is ontworpen voor plezier en flexibiliteit en is klein genoeg om ook in krappe appartementen met gemak te kunnen stallen. De Compakt E+ heeft een krachtige middenmotor en een geïntegreerde 500 Wh accu, wat leidt tot een indrukwekkend bereik van maximaal 180 km.

Klein maar krachtig

Momentum Compakt E+

"De Compakt E+ mag dan wel de meest compacte E-bike in ons assortiment zijn, het ontbreekt aan niets. Hij heeft een verstelbare stuurpen en zadel en een geometrie die bij de meeste mensen past," aldus Phoebe Liu, Chief Branding Officer van Giant Group, waaronder Giant, Liv, Momentum en CADEX vallen. "De grootte en veelzijdigheid, gecombineerd met het draaghandvat en de inklapbare onderdelen, maken dit een E-bike die alles aankan."

Het aluminium frame van de Compakt E+ omvat een extra laag instapontwerp, en brede 20-inch banden bieden een lager zwaartepunt waardoor het voor rijders gemakkelijk is om op en van de fiets te stappen. Daarnaast beschikt de Compakt E+ over een riemaandrijving met vijf versnellingen. De SyncDrive Sport motor levert 75 Nm aan koppel en dankzij de PedalPlus 6-sensortechnologie biedt de E-bike een krachtige, stille en natuurlijk aanvoelende ondersteuning.

Alles in één

De verstelbare stuurpen en zadel van de Compakt E+ zijn ontworpen om eenvoudig de rijpositie aan te passen voor een universele pasvorm die geschikt is voor mensen van 145 cm tot 190 cm. Met een maximaal bruto gewicht tot 180 kg is het mogelijk om extra passagiers of bagage mee te nemen en dankzij de MIK-HD compatibele achterdrager kunnen accessoires als tassen, manden en kinderzitjes eenvoudig gemonteerd worden.

Dankzij het handvat op het frame, de inklapbare pedalen en stuur, en een snelspanner voor de zadelpen is hij gemakkelijk te dragen en op te bergen in kleinere ruimtes. De ingebouwde dubbele middenstandaard is ontworpen om het laden en lossen veilig en eenvoudig te maken. Daarmee is de Compakt E+ een allesomvattende oplossing in de stad.

Toonaangevende technologie en service

De 500 Wh accu is volledig geïntegreerd in het frame en biedt niet alleen een gestroomlijnd ontwerp, maar ook unieke veiligheidskenmerken. De accu voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen en kan dankzij de EnergyPak 4A slimme lader binnen drie uur 80% opladen.

Eigenaren van de nieuwe Compakt E+ hebben via het uitgebreide dealernetwerk van Giant toegang tot hoogwaardige professionele service en ondersteuning, met winkels verspreid over de hele Benelux.

De Compakt E+ 2 is in de Benelux verkrijgbaar tegen een adviesverkoopprijs van € 3.999. Er zijn twee kleuren: Cold Night en Shale Green. Meer informatie is te vinden op: www.momentum-biking.com/nl/bikes/compakt-e-plus.html.

Over Momentum

Momentum is een fietsenmerk dat geïnspireerd is door het stadsleven en wereldwijd stedelijk reizen wil veranderen. De fietsen zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van consumenten naar duurzame en gezonde manieren om zich te verplaatsen. Momentum biedt een breed assortiment innovatieve elektrische fietsen, evenals accessoires, om mensen aan te moedigen om hun eigen weg te gaan. Het merk maakt deel uit van de Giant Group, een ervaren speler in de fietsindustrie met meer dan 50 jaar ervaring. Bezoek momentum-biking.com voor meer informatie en volg @momentumbiking op sociale media.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2398588/01_Momentum_Logo_RGB_Reversed_Red_Logo_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2398589/GermanyCompaktrelease_p1.jpg