Esplora la "Tecnologia per la pulizia delle vie aeree in terapia intensiva" con BMC all'ESICM 2024

BARCELLONA, Spagna, 12 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Barcellona, rinomata per il suo ricco patrimonio culturale e la vivacità artistica, è anche un player chiave nel panorama mondiale della ricerca e dell'innovazione medica. Sede di numerose prestigiose facoltà di medicina, ospedali e istituti di ricerca all'avanguardia, la città è da tempo un terreno fertile per innovazioni mediche rivoluzionarie. Ciò è stato evidente durante il 37° Congresso annuale della Società Europea di Medicina di Terapia Intensiva (ESICM) LIVES 2024, tenutosi dal 5 al 9 ottobre presso il Centro Congressi Internazionale di Barcellona.

BMC Medical symposium CoughSync

L'evento ha attirato oltre 5.000 medici di terapia intensiva, anestesisti, tirocinanti, infermieri e operatori sanitari affini provenienti da oltre 100 Paesi. Con l'onore di aver preso parte a questo incontro annuale, BMC ha lasciato un segno indelebile nel congresso, presentando le sue ultime idee in materia di tecnologia per la liberazione delle vie aeree: "Che cos'è?" e "L'applicazione clinica della tecnologia meccanica per la liberazione delle vie aeree", tra cui l'applicazione clinica CoughSync.

Esplorazione e scambio continui di progressi clinici con i principali esperti

Nei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica, il riflesso naturale della tosse è spesso soppresso a causa della ridotta funzionalità dei muscoli respiratori, con conseguente aumento del rischio di accumulo di secrezioni nelle vie aeree. Ciò può causare un'elevata resistenza respiratoria, una ventilazione inadeguata e complicazioni che possono diventare gravi, come insufficienza respiratoria e scarso scambio di gas. Pertanto è fondamentale la rimozione tempestiva ed efficace delle secrezioni.

L'8 ottobre il simposio BMC sul tema "Tecnologie per la pulizia delle vie aeree in terapia intensiva" ha fornito una sintesi delle tecnologie e dei prodotti più recenti. I relatori invitati, pionieri nel settore, hanno approfondito argomenti correlati all'anestesia e alla terapia intensiva, condividendo le differenze tra i metodi tradizionali di clearance dell'espettorato e l'IL-MIE (In Exsufflators Mechanical Insufflation-Exsufflation) ed evidenziando i vantaggi di quest'ultimo rispetto alle tecniche convenzionali.

Sistema automatico di clearance respiratoria

Dal 7 al 9 ottobre l'area centrale dello stand 4.12 sarà dedicata alla presentazione dei dispositivi In-Exsufflators (CoughSync 100EU) e alla chiara descrizione del loro funzionamento, come spiegato dal responsabile vendite in loco.

In Exsufflators (CoughSync 100EU), compatibile con le modalità di ventilazione sia spontanea che controllata, simula una tosse naturale, liberando efficacemente le secrezioni delle vie aeree senza causare disagio o disturbi emodinamici.

Con oltre 20 anni di attività a livello globale e una rapida crescita nel campo della salute respiratoria, BMC comprende profondamente le esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari. La nostra continua innovazione e le nostre soluzioni avanzate dimostrano il nostro impegno nel migliorare gli esiti per i pazienti e nell'elevare il livello di qualità dell'assistenza.

