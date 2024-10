Explorez la "technologie de dégagement des voies respiratoires en soins intensifs" avec BMC à l'ESICM 2024

BARCELONE, Espagne, 11 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Barcelone, réputée pour son riche patrimoine culturel et son dynamisme artistique, est également un acteur clé dans le paysage mondial de la recherche médicale et de l'innovation. Abritant plusieurs écoles de médecine prestigieuses, des hôpitaux et des instituts de recherche de pointe, la ville est depuis longtemps un terreau fertile pour les avancées médicales révolutionnaires. C'est ce qui ressort du 37e congrès annuel de la Société européenne de médecine intensive (ESICM) LIVES 2024, qui s'est tenu du 5 au 9 octobre au Centre de convention international de Barcelone.

BMC Medical symposium CoughSync

L'événement, qui a attiré plus de 5 000 médecins de soins intensifs, anesthésistes, stagiaires, infirmiers et professionnels paramédicaux de plus de 100 pays, a été l'occasion d'un échange d'idées et d'expériences sur les soins intensifs. Ayant l'honneur de participer à ce rassemblement annuel, BMC a laissé une marque indélébile sur le congrès, en présentant ses dernières idées en matière de technologie de désobstruction des voies respiratoires : "Qu'est-ce que c'est ?" et "L'application clinique de la technologie de désobstruction mécanique des voies aériennes", y compris l'application clinique CoughSync.

Exploration et échange continus en matière d'avancées cliniques avec des experts de premier plan

Chez les patients sous ventilation mécanique, le réflexe naturel de toux est souvent supprimé en raison d'une réduction de la fonction des muscles respiratoires, ce qui augmente le risque d'accumulation de sécrétions dans les voies respiratoires. Cela peut entraîner une résistance respiratoire élevée, une ventilation inadéquate et des complications potentiellement graves telles qu'une insuffisance respiratoire et un mauvais échange gazeux. Il est donc essentiel d'éliminer les sécrétions en temps voulu et de manière efficace.

Le 8 octobre, le symposium BMC, dont le thème était "Intensive Care Airway Clearance Technology" (technologie de désobstruction des voies aériennes en soins intensifs), a présenté un résumé des dernières technologies et des derniers produits. Les orateurs invités, qui sont des pionniers dans ce domaine, ont approfondi des sujets liés aux anesthésistes et aux soins intensifs, en partageant les différences entre les méthodes traditionnelles d'évacuation des expectorations et l'IL-MIE (In Exsufflators Mechanical Insufflation-Exsufflation). Ils ont également souligné les avantages de l'IL-MIE par rapport aux techniques conventionnelles.

Système de désobstruction respiratoire automatique

Du 7 au 9 octobre, la zone centrale du stand 4.12 est consacrée à la présentation des dispositifs In-Exsufflators (CoughSync 100EU) et à une description claire de leur fonctionnement, comme l'explique le responsable des ventes sur place.

Le In Exsufflators (CoughSync 100EU), compatible avec les modes de ventilation spontanée et contrôlée, simule une toux naturelle, éliminant efficacement les sécrétions des voies respiratoires sans provoquer d'inconfort ni de perturbations hémodynamiques.

Avec plus de 20 ans d'activités mondiales et une croissance rapide dans le domaine de la santé respiratoire, BMC comprend parfaitement les besoins des patients et des prestataires de soins de santé. Notre innovation continue et nos solutions raffinées démontrent notre engagement à améliorer les résultats pour les patients et la qualité des soins.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2527745/BMc_Medical_symposium.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2527746/CoughSync.jpg