Esquivel e Ikeda emitem apelo conjunto à juventude pedindo resiliência e esperança

Citando a "dinâmica vertiginosa da mudança" e as questões complexas que a humanidade enfrenta, no apelo Esquivel e Ikeda enfatizam o papel crítico de jovens capacitados na transformação da história. O chamado à juventude para se unir a fim de proteger a dignidade da vida, combater a injustiça e eliminar a miséria corrobora com o Agenda das Nações Unidas para 2030 para o Desenvolvimento Sustentável com sua meta de "transformar nosso mundo".

Essa iniciativa se sustenta em um diálogo entre Esquivel e Ikeda publicado em espanhol, italiano, japonês e chinês, intitulado "O Poder da Esperança". O apelo declara: "Nós dois vivemos em meio às tempestades da guerra e violência do século XX. Essas experiências motivam impulsionam nossos esforços insistentes para expandir os laços de amizade entre os povos através de diferenças étnicas e religiosas".

Junto com cinco jovens de diferentes países, Esquivel e Hiromasa Ikeda também apresentaram a declaração em uma Convenção Jovem na noite de 6 de junho no conhecido espaço de performance Ex Dogana. Organizado pela filial italiana da SERPAJ e Soka Gakkai Itália, foi frequentado por 800 jovens de diferentes credos, incluindo cristianismo, judaísmo, budismo e islamismo. Os participantes desfrutaram da música de um tradicional grupo afegão, o Soka Millennium Ensemble e do DJ Massimiliano Mascaro.

Ver http://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/lect/20180605-esquivel-ikeda-jt-appeal.html para o texto na íntegra.

O escultor e arquiteto argentino Dr. Adolfo Perez Esquivel se tornou o diretor da SERPAJ, a Fundação Latino-americana pela Paz e Justiça baseada no cristianismo e não violência, em 1974. Ele recebeu o prêmio Nobel da paz em 1980 pelo ativismo e defensa dos direitos humanos.

Daisaku Ikeda é um filósofo budista que promove o diálogo e a mudança motivada pelo interior como meios de paz. Ele é presidente da rede budista Soka Gakkai International (SGI) e fundador do Toda Peace Institute e do sistema de educação Soka.

