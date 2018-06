Esquivel et Ikeda lancent un appel commun de résilience et d'espoir à l'intention de la jeunesse

Citant la « vertigineuse dynamique du changement » et les enjeux mondiaux complexes auxquels l'humanité est confrontée, Esquivel et Ikeda soulignent dans l'appel le rôle essentiel des jeunes conscients de pouvoir changer l'histoire. Ils appellent les jeunes à s'unir pour protéger la dignité de la vie, combattre l'injustice et éliminer la misère, en appuyant le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, dont l'objectif est de « transformer notre monde ».

Cette initiative repose sur un dialogue entre Esquivel et Ikeda, publié en espagnol, en italien, en japonais et en chinois, intitulé « Le pouvoir de l'espoir ». L'appel stipule : « Nous avons tous deux vécu le déchaînement de guerres et de violences du vingtième siècle. Ces expériences motivent la persistance de nos efforts pour accroître les liens d'amitié entre les peuples de races et de religions différentes. »

Avec cinq jeunes de différents pays, Esquivel et Hiromasa Ikeda ont également présenté la déclaration lors d'une Convention de la jeunesse le soir du 6 juin à Ex Dogana, la populaire salle de spectacle. Organisée par la filiale italienne du SERPAJ et par l'Institut bouddhiste italien de la Soka Gakkai, la convention a réuni 800 jeunes de diverses confessions, notamment chrétienne, juive, bouddhiste et musulmane. Les participants ont pu apprécier la musique d'un groupe traditionnel afghan, du Soka Millennium Ensemble et du DJ Massimiliano Mascaro.

Consultez http://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/lect/20180605-esquivel-ikeda-jt-appeal.html pour le texte intégral de l'appel.

Le Dr Adolfo Pérez Esquivel, sculpteur et architecte argentin, est devenu en 1974 le directeur du SERPAJ, la Fondation latino-américaine pour la paix et la justice, qui repose sur le christianisme et la non-violence. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1980 en reconnaissance de son action en faveur de la défense des droits de l'homme.

Daisaku Ikeda est un philosophe bouddhiste qui promeut le dialogue et le changement venant de soi pour parvenir à la paix. Il est le président du réseau bouddhiste Soka Gakkai International (SGI) et fondateur du Toda Peace Institute (Institut Toda pour la paix) et du système pédagogique Soka.

