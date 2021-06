ESR lancia il sistema HaloLock™: Espandere l'uso di MagSafe

"Quando Apple ha incorporato MagSafe nell'iPhone 12, abbiamo creduto che questo avesse un enorme potenziale per trasformare il modo in cui le persone interagiscono con i loro telefoni", ha detto il CEO di ESR Tim Wu. "Abbiamo visto un futuro MoT (Magnetism of Things, un magnetismo nelle cose), vale a dire un'innovazione per i futuri dispositivi. Con questo concetto nel 2020 abbiamo creato il rivoluzionario caricatore per auto compatibile con MagSafe, e ad oggi abbiamo sviluppato un intero ecosistema di accessori magnetici che ridefiniscono ciò che MagSafe può fare."