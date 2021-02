ESR reinventa la ricarica con compatibilità MagSafe con il suo design brevettato

A ottobre 2020 ESR ha lanciato sul mercato il primo caricatore per auto al mondo compatibile con la tecnologia MagSafe. "La risposta del mercato è stata clamorosa e il caricatore è diventato rapidamente un best seller" ha dichiarato Tim Wu, CEO di ESR. "Le persone sono entusiaste di MagSafe e continuiamo a credere che piccole ma significative modifiche progettuali possano rendere le nuove tecnologie, come MagSafe, radicalmente più intuitive. Adattando il supporto brevettato alle nostre popolari custodie per telefoni, abbiamo fornito agli utenti più modi per utilizzare la tecnologia MagSafe di quanto non consenta un caricabatterie standard".