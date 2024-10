Essai sur le cancer : le réentraînement des cellules immunitaires offre un nouvel espoir aux patients dans le cadre d'une percée de la médecine personnalisée

BOSTON, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'un développement remarquable pour la recherche sur le cancer, des patients atteints d'un cancer à un stade avancé ont bénéficié de SUPLEXA, un traitement personnalisé qui entraîne les propres cellules immunitaires du patient à lutter contre le cancer.

« Le cancer prend souvent le dessus en supprimant le système immunitaire. Notre approche inverse le scénario : nous isolons les cellules immunitaires de cet environnement suppressif, nous réactivons leurs capacités inhérentes de lutte contre le cancer en laboratoire et nous les restituons au patient », a déclaré le Dr Frank Borriello, fondateur et PDG de la société Alloplex Biotherapeutics, basée à Boston[1].

Si la science qui sous-tend SUPLEXA est sophistiquée, le processus pour les patients et les cliniciens est lui étonnamment simple. Une seule prise de sang de 50 ml au patient suffit pour mettre en place un traitement complet par SUPLEXA. Simplement à l'aide d'un équipement de laboratoire standard, les globules blancs du patient sont isolés et « entraînés » en dehors du corps (ex vivo) à l'aide de la technologie d'entraînement des cellules immunitaires ENLIST, propriété d'Alloplex. Environ un mois plus tard, les cellules sanguines améliorées sont perfusées au patient, chez qui elles ne se contentent pas de rechercher et de détruire les cellules cancéreuses rebelles (qui avaient jusqu'alors échappé au système immunitaire), mais améliorent également la santé immunitaire globale du patient.

Les résultats complets du premier essai clinique chez l'homme[2] seront publiés lors de la conférence SITC 2024 en novembre. L'étude australienne n'a révélé aucun effet indésirable grave lié au traitement, ce qui n'est pas surprenant, SUPLEXA étant fabriqué à partir des propres cellules immunitaires du patient, qui ont simplement subi un processus d'entraînement pour améliorer leur fonctionnalité avant d'être réintroduites chez le patient.

Remarquablement, et en plus de son solide profil de sécurité, SUPLEXA a transformé la vie de patients atteints de divers types de cancer. Les résultats les plus frappants ont été observés chez des patients atteints d'un type particulier de cancer colorectal (CCR) et de carcinome à cellules rénales (CCR) à un stade avancé. Trois patients atteints de CCR en ont tiré des avantages cliniques significatifs : l'un d'entre eux a obtenu une réponse complète, un autre une réponse partielle et un autre une stabilisation de la maladie. « Beaucoup de ces patients ont maintenu une réponse clinique forte pendant jusqu'à deux ans », a déclaré le Dr Borriello.

Sur les dix patients atteints de CCR, un a obtenu une réponse partielle, six une stabilisation de la maladie, et seulement trois une progression de la maladie. Les patients atteints d'autres tumeurs solides, y compris le mélanome, le cancer du sein et le cancer du poumon, ont également démontré une stabilisation de la maladie à long terme avec SUPLEXA.

Bien que les évaluations de la qualité de vie n'aient pas été formellement prises en compte dans cette étude, les patients ont fait état d'une amélioration de leur bien-être, d'une réduction de la douleur et d'un meilleur contrôle des symptômes.

Pour les patients participants qui avaient épuisé toutes les options de traitement standard, « SUPLEXA a été une expérience remarquable », a déclaré le chercheur principal et maître de conférence Rohit Joshi[3], qui a dirigé la première étude sur l'homme sur trois sites en Australie[4]. « Cela leur a également permis de poursuivre une vie normale, de prendre des vacances, de s'adonner à de nouveaux passe-temps et de passer plus de temps avec leur famille et leurs amis », a-t-il ajouté.

La FDA ouvre la porte à la poursuite de la procédure

Encouragée par la FDA à introduire une demande d'autorisation de nouveau médicament expérimental (IND), Alloplex Biotherapeutics prévoit de lancer les essais cliniques de phase 2 de SUPLEXA au début de l'année 2025. L'essai associera SUPLEXA à des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI) chez des patients atteints d'un type particulier de cancer colorectal. L'objectif est de vérifier, dans un cadre clinique contrôlé, si les mécanismes complémentaires de SUPLEXA peuvent améliorer les résultats pour les patients en amplifiant l'efficacité des ICI, qui constituent le traitement standard pour ce type de cancer.

Remarques :

Alloplex Biotherapeutics est une société privée basée à Boston , fondée en 2016, qui s'intéresse plus particulièrement au développement de sa plateforme d'entraînement des cellules immunitaires ENLIST pour le traitement contre le cancer. Les cellules SUPLEXA représentent le premier candidat issu de cette plateforme qui exploite et amplifie les capacités innées du système immunitaire, Les résultats cliniques et scientifiques complets de l'essai seront présentés lors de la réunion de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) qui se tiendra à Houston , au Texas , début novembre 2024. Les résumés 378 et 678 seront présentés lors de l'atelier d'ingénierie immunitaire et lors de la réunion annuelle. Le Dr Rohit Joshi, MBBS, MD, FRACP, FACP, FRCP, est un consultant en oncologie médicale renommé auteur de nombreuses publications. Il est maître de conférence à l'université d'Australie-Méridionale et à l'université d'Adélaïde, et directeur de Cancer Research SA (« CRSA »). Le premier essai clinique chez l'homme de la société a porté sur 35 patients atteints de divers types de cancers avancés. Il s'agissait d'une étude ouverte, en monothérapie, sur trois sites cliniques en Australie , qui s'est achevée en juin 2024. Les trois sites australiens où s'est déroulée l'étude SUPLEXA sont les suivants : (1) Cancer Research SA (« CRSA ») à Adélaïde, Australie-Méridionale ; (2) Southern Oncology Research United (« SOCRU ») à Adélaïde, Australie-Méridionale, et (3) Greenslopes Private Hospital / Gallipoli Medical Research Foundation, à Brisbane , Queensland .

