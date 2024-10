Krebsstudie: Trainieren von Immunzellen bietet neue Hoffnung für Patienten durch Durchbruch in der personalisierten Medizin

BOSTON, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- In einer bemerkenswerten Entwicklung für die Krebsforschung haben Patienten mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium von SUPLEXA profitiert, einer personalisierten Behandlung, die die eigenen Immunzellen des Patienten zur Krebsbekämpfung trainiert.

„Krebs gewinnt oft die Oberhand, indem er das Immunsystem unterdrückt. Unser Ansatz dreht den Spieß um: Wir isolieren Immunzellen aus dieser unterdrückenden Umgebung, reaktivieren ihre inhärenten Fähigkeiten zur Krebsbekämpfung im Labor und geben sie dem Patienten zurück", sagt Dr. Frank Borriello, Gründer und Geschäftsführer von Alloplex Biotherapeutics mit Sitz in Boston[1].

Während die Wissenschaft hinter SUPLEXA sehr anspruchsvoll ist, ist das Verfahren für Patienten und Ärzte erstaunlich einfach. Eine einzige Blutentnahme von 50 ml des Patienten reicht aus, um einen kompletten SUPLEXA-Therapieverlauf zu entwickeln. Mit nichts weiter als einer Standard-Laborausrüstung werden die weißen Blutkörperchen des Patienten isoliert und außerhalb des Körpers „trainiert" (ex vivo), wobei die von Alloplex entwickelte ENLIST-Technologie zum Training der Immunzellen zum Einsatz kommt. Etwa einen Monat später werden die verbesserten Blutzellen dem Patienten infundiert, wo sie nicht nur nach bösartigen Krebszellen suchen und diese zerstören – die sich bis dahin dem Immunsystem entzogen hatten –, sondern auch die allgemeine Immungesundheit des Patienten verbessern.

Die vollständigen Ergebnisse der First-in-Human-Studie[2] werden auf der SITC-Konferenz 2024 im November veröffentlicht. In der australischen Studie traten keine behandlungsbedingten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse auf – was nicht überrascht, wenn man bedenkt, dass SUPLEXA aus patienteneigenen Immunzellen hergestellt wird, die lediglich einen Trainingsprozess zur Verbesserung ihrer Funktionalität durchlaufen haben, bevor sie dem Patienten wieder zugeführt werden.

Neben seinem starken Sicherheitsprofil hat SUPLEXA auf bemerkenswerte Weise das Leben von Patienten mit verschiedenen Krebsarten verändert. Die eindrucksvollsten Ergebnisse wurden bei Patienten mit einer bestimmten Art von fortgeschrittenem kolorektalem Krebs (CRC) und Nierenzellkarzinom (RCC) beobachtet. Drei CRC-Patienten erzielten einen signifikanten klinischen Nutzen: Bei einem wurde ein vollständiges Ansprechen (CR), bei einem anderen ein partielles Ansprechen (PR) und bei einem weiteren eine stabile Erkrankung (SD) erreicht. „Viele dieser Patienten zeigten bis zu zwei Jahre lang eine starke klinische Reaktion", so Dr. Borriello.

Von den zehn RCC-Patienten erreichte einer ein partielles Ansprechen (PR) und sechs einen stabilen Krankheitsverlauf (SD), während nur drei eine progressive Erkrankung (PD) hatten. Bei Patienten mit anderen soliden Tumoren, einschließlich Melanomen, Brust- und Lungenkrebs, wurde mit SUPLEXA ebenfalls eine Langzeit-SD erzielt.

Obwohl die Lebensqualität in dieser Studie nicht formell erfasst wurde, berichteten die Patienten über eine Verbesserung ihres Wohlbefindens, eine Verringerung der Schmerzen und eine bessere Symptomkontrolle.

Für die teilnehmenden Patienten, die alle Standardbehandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft hatten, „war SUPLEXA eine bemerkenswerte Erfahrung", so der leitende Prüfarzt, Assoc. Professor Rohit Joshi[3], der die erste Studie am Menschen an drei Standorten in Australien leitete[4]. „Sie konnten ihr normales Leben weiterführen, Urlaub machen, neuen Hobbys nachgehen und mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen", so Assoc. Prof. Rohit Joshi.

FDA öffnet die Tür zum Verfahren

Mit der Ermutigung der FDA, einen IND-Antrag (Investigational New Drug) einzureichen, plant Alloplex Biotherapeutics, Anfang 2025 klinische Studien der Phase 2 mit SUPLEXA zu beginnen. In der Studie wird SUPLEXA mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICIs) bei Patienten mit einer bestimmten Art von Darmkrebs kombiniert. Ziel ist es, in einem kontrollierten klinischen Umfeld zu testen, ob die komplementären Mechanismen von SUPLEXA die Wirksamkeit von ICIs, die bei dieser Art von Krebs die Standardbehandlung darstellen, verstärken und damit die Ergebnisse für die Patienten verbessern können.

Anmerkungen:

Alloplex Biotherapeutics ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Boston , das 2016 gegründet wurde und sich auf die Entwicklung seiner ENLIST-Immunzell-Trainingsplattform für Krebs spezialisiert hat. SUPLEXA-Zellen sind der erste Kandidat, der aus dieser Plattform hervorgeht und die natürlichen Fähigkeiten des Immunsystems nutzt und verstärkt, Die vollständigen klinischen und wissenschaftlichen Ergebnisse der Studie werden auf der Tagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) in Houston, Texas , Anfang November 2024 vorgestellt. Die Abstracts Nr. 378 und Nr. 678 werden im Rahmen des Immune Engineering Workshops und auf der Jahrestagung präsentiert. Assoc. Professor Rohit Joshi , MBBS, MD, FRACP, FACP, FRCP, ist ein viel publizierter und renommierter Facharzt für medizinische Onkologie. Er ist außerordentlicher Professor an der University of South Australia und der University of Adelaide und Direktor von Cancer Research SA (CRSA). An der ersten klinischen Studie des Unternehmens, die am Menschen durchgeführt wurde, nahmen 35 Patienten mit verschiedenen fortgeschrittenen Krebsarten teil. Es handelte sich um eine offene Einzelwirkstoff-Korbstudie an drei klinischen Standorten in Australien, die im Juni 2024 abgeschlossen wurde. Die drei Standorte in Australien, an denen die SUPLEXA-Studie durchgeführt wurde, sind: (1) Cancer Research SA („CRSA") in Adelaide , Südaustralien; (2) Southern Oncology Research United („SOCRU") in Adelaide , Südaustralien, und (3) Greenslopes Private Hospital / Gallipoli Medical Research Foundation in Brisbane , Queensland .

