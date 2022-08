Está com unhas fracas ou quebradiças? Anote 3 dicas para fortalecê-las

O enfraquecimento das unhas pode ser causado por diferentes fatores, mas a boa notícia é que tem solução; confira abaixo como deixar as unhas fortes e saudáveis de uma vez por todas

SÃO PAULO, 31 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Quem nunca se deparou com unhas quebradiças e frágeis? Infelizmente, o enfraquecimento das unhas é bastante comum, já que as mãos estão expostas, sempre trabalhando, manuseando algo e por isso, acabam sofrendo com agressões físicas e químicas constantemente. Mas, estabelecendo cuidados diários é possível manter as unhas saudáveis, fortes e bonitas.

Segundo o dermatologista Jardel Dair Filho, CRM SP 107804, "O enfraquecimento das unhas pode ser motivado por inúmeros fatores, sendo muitas vezes causado por hábitos prejudiciais, como roer as unhas ou colocá-las em contato com produtos químicos, sem proteção, ou até pela carência de algumas vitaminas na alimentação".

A seguir, confira três dicas cruciais para deixar as unhas fortes e bonitas:

Alimentação saudável e equilibrada: os hábitos alimentares influenciam na saúde das unhas. Afinal, muitos alimentos atuam na composição não só das unhas como também dos cabelos e da pele. É fundamental manter uma dieta saudável e equilibrada, rica em vitaminas e minerais. Uma alimentação saudável é chave para o fortalecimento das unhas. Entre alguns dos alimentos recomendados, estão as carnes vermelhas, castanha do pará, feijão, couve, camarão, leite, gema de ovo, banana, ameixa e, principalmente, a água. Hidrate unhas e cutículas: um costume que deve ser constante na rotina de cuidados com as unhas é a hidratação. Os hidratantes restauram a camada superficial das unhas, responsável por impedir a perda de água, e que é essencial para mantê-las hidratada e saudável. Assim, hidratá-las conserva a sua proteção e evita que sofram com agressões externas, se tornem ressecadas e enfraquecidas. Vale para as unhas das mãos e dos pés. Cuidados na hora da limpeza: Se há o hábito de usar muitos produtos de limpeza, é preciso tomar ainda mais cuidado com as unhas. Quando for lavar a louça, por exemplo, o ideal é utilizar luvas de borracha, impedindo assim que as unhas e cutículas entrem em contato direto com os agentes químicos. Existem luvas que possuem algodão no interior e borracha por fora, essas são ainda melhores.

Agora, se for diagnosticada micose de unha, a avaliação de um(a) dermatologista para a indicação de um tratamento adequado para combater rapidamente o problema, é indispensável. E, uma das possibilidades para lidar com este problema é de Loceryl® Esmalte, um esmalte terapêutico composto por cloridrato de amorolfina, que elimina os fungos causadores da micose, penetrando em todas as camadas da unha e protegendo contra a disseminação¹. Com apenas uma única aplicação semanal*, a substância age nas unhas por mais sete dias² e elimina os fungos desde o primeiro dia de aplicação³. Loceryl® ainda permite o uso de esmaltes cosméticos4**, sem perder a eficácia do produto.

Importante consultar um dermatologista, que saberá indicar o tratamento mais adequado para cada caso.

*Ou duas aplicações, dependendo da recomendação médica

**Necessário aguardar 10 minutos para aplicação do esmalte cosmético

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800 015 5552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, a empresa tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite: https://loceryl.com.br/

