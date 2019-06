ESTA SEMANA: Cientos de jóvenes líderes y organizadores encabezarán la primera Cumbre en su tipo para enviar una fuerte señal a los líderes de organizaciones sin fines de lucro y de empresas de la nación: Necesitamos oportunidades para liderar

SAN FRANCISCO, 4 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Esta semana, cientos de jóvenes encabezarán la primera cumbre en su tipo que busca enviar un mensaje fuerte a líderes de organizaciones sin fines de lucro y a empresas nacionales: Necesitamos que ustedes nos escuchen, y damos la bienvenida a oportunidades de liderazgo y alianzas verdaderas para abordar los desafíos que enfrenta nuestra generación.

Patrocinada y organizada por America's Promise Alliance (Alianza de Promesa de América) y Facebook Education, la Cumbre servirá como plataforma de lanzamiento para una iniciativa que durará todo el año donde jóvenes líderes trabajarán, codo a codo, con líderes de organizaciones sin fines de lucro y empresas nacionales para crear nuevas plataformas y oportunidades para que los jóvenes se involucren y actúen de manera audaz en una variedad de temas, desde la educación, la seguridad y el bienestar, hasta la equidad y la inclusión, entre otros.

La State of Young People Summit (Cumbre Estatal de Jóvenes), encabezada por jóvenes líderes de entre 12 y 25 años, se realizará del 6 al 8 de junio en la sede central de Facebook en Menlo Park, California, y será un momento importante para que los jóvenes líderes formen y conduzcan el diálogo en torno a cómo pueden jóvenes y adultos trabajar juntos para generar los movimientos y las acciones que se necesitan para crear ambientes donde todos los jóvenes puedan desarrollarse. Los asistentes adultos incluirán a 100 de los principales líderes de organizaciones sin fines de lucro y empresas de la nación, preparados para escuchar, participar y asumir compromisos que buscan crear reales oportunidades de liderazgo para los jóvenes dentro de sus organizaciones.

Las conversaciones se informarán y serán dirigidas por la mirada experta de las voces jóvenes más destacadas, entre ellas:

Will Powers — alumno de 18 años del último año de la Escuela Secundaria Somerset, en Kentucky , un líder activo en 4H y Miembro de la Junta de America's Promise Alliance. Will es cofundador de STAMINA, una Alianza Estudiantil para Innovación y Acción en Salud Mental, que busca reducir el estigma existente y proporcionar recursos para apoyo a la salud mental.

— alumno de 18 años del último año de la Escuela Secundaria Somerset, en , un líder activo en 4H y Miembro de la Junta de America's Promise Alliance. Will es cofundador de STAMINA, una Alianza Estudiantil para Innovación y Acción en Salud Mental, que busca reducir el estigma existente y proporcionar recursos para apoyo a la salud mental. Naomi Wadler — una estudiante de secundaria de 12 años que encabezó una protesta de estudiantes en su escuela primaria en Alexandria, Virginia , al cumplirse un mes del tiroteo en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman en Parkland, Florida , y que habló en la Marcha por Nuestras Vidas en Washington, DC . Naomi recientemente presentó una serie web con ellentube, llamada DiversiTEA con Naomi Wadler .

— una estudiante de secundaria de 12 años que encabezó una protesta de estudiantes en su escuela primaria en , al cumplirse un mes del tiroteo en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman en , y que habló en la Marcha por Nuestras Vidas en . Naomi recientemente presentó una serie web con ellentube, llamada DiversiTEA con . Joseph Touma — originario de West Virginia y cofundador de Bridge the Divide, una organización política internacional que trabaja para acercar a los jóvenes de distintos partidos. Su objetivo es ayudar a jóvenes de distintas orientaciones ideológicas a crear un diálogo y conversar de manera respetuosa.

— originario de y cofundador de Bridge the Divide, una organización política internacional que trabaja para acercar a los jóvenes de distintos partidos. Su objetivo es ayudar a jóvenes de distintas orientaciones ideológicas a crear un diálogo y conversar de manera respetuosa. Nastassja Morton — estudiante de 20 años de segundo año de Chowan University y fundadora del equipo PeerForward en la Escuela Secundaria Bowie, donde continúa motivando a los estudiantes de secundaria para que continúen sus estudios universitarios. Criada en un hogar por dos madres, Nastassja es orgullosa representante de la comunidad LGBTQ y es una firme creyente en los derechos de la mujer y la igualdad.

"Con demasiada frecuencia, se considera que los jóvenes son incapaces de liderar, no debido a nuestra incapacidad para hacer cambios, sino debido a los estereotipos y a las ideas falsas que se crean sobre nosotros. Esta Cumbre desafía directamente estas nociones y nos da la oportunidad de crear maneras para que trabajemos en verdadera colaboración con los adultos que tienen la posibilidad de impulsar el cambio en nombre de nuestra generación y de las generaciones futuras", dijo Alan Cruz, cofundador de Ground ONE y Project Youthquake, ambas plataformas de empoderamiento juvenil, uno de los maestros de ceremonia del evento. "Me emociona que jóvenes de todo el país se conozcan y colaboren, y espero que de esta Cumbre nazcan ideas, proyectos, campañas y organizaciones, incluso una vez que haya finalizado".

Los líderes juveniles utilizarán la Cumbre para delinear una visión de alianza y colaboración para el futuro, que directamente dará forma a los compromisos que harán líderes de empresas, de organizaciones sin fines de lucro y de fundaciones para trabajar junto a los jóvenes para crear, conjuntamente, la condiciones para el éxito de los jóvenes. Por ejemplo, la Fundación Cleveland se ha asociado con MyComCleveland y Twelve Literary Arts con el fin de apoyar a una delegación de jóvenes de la zona de Cleveland para que asistan a la Cumbre. Al regresar a casa, las tres organizaciones trabajarán juntas para identificar nuevas formas de colaborar, de manera significativa, con los jóvenes para resolver problemas e impulsar el cambio. Compromisos como estos se determinarán en la Cumbre y se anunciarán una vez finalizada esta.

"Organizaciones como America's Promise Alliance y sus muchos socios, tanto en el mundo de las empresas como en el de las organizaciones sin fines de lucro, están profundamente comprometidas a brindar apoyo y crear las condiciones para que cada joven puede cumplir con todo su potencial y realizar sus sueños. Hacemos esto mejor cuando escuchamos con atención y en profundidad lo que los jóvenes nos dicen que necesitan", dijo John Gomperts, CEO de America's Promise Alliance. "Este evento es una oportunidad para escuchar verdaderamente a los jóvenes hablar sobre el estado actual de sus vidas, y para trabajar en genuina alianza con ellos para ayudar a concretar su visión de un futuro mejor".

America's Promise Alliance es la fuerza impulsora detrás de un movimiento nacional para mejorar las vidas y el futuro de la juventud de Estados Unidos. Su trabajo está arraigado en la creencia de que cada joven merece tener éxito, y cada adulto es responsable de hacer que eso suceda. La Alianza reúne a cientos de organizaciones nacionales sin fines de lucro, empresas, líderes comunitarios y cívicos, educadores, ciudadanos y jóvenes para hacer lo que ninguna organización puede hacer sola, crear cambios a una escala que llegue a millones de jóvenes. Si desea más información, sírvase visitar www.AmericasPromise.org.

