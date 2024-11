Estados Unidos obtiene D+ por la tasa de nacimientos prematuros por tercer año consecutivo en el boletín de calificaciones March of Dimes 2024, que sigue siendo la peor calificación en el historial de informes

Las afecciones crónicas, la atención prenatal inadecuada y las disparidades raciales alimentan las tasas históricas de nacimientos prematuros.

ARLINGTON, Virginia, 14 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes calificaciones de 2024, que revela que la tasa de nacimientos prematuros en Estados Unidos sigue siendo históricamente alta, del 10,4 %, con disparidades significativas entre los grupos raciales y étnicos. Este informe detalla los desafíos persistentes de los EE. UU. para mejorar los resultados de salud materna e infantil y destaca la necesidad urgente de que los EE. UU. prioricen la salud de las madres y los bebés.

El Boletín de Calificaciones de 2024 revela que más de 370.000 bebés nacieron prematuros en 2023, y un tercio de las ciudades más grandes de EE. UU. recibieron una calificación F por las tasas de nacimientos prematuros. Veinticuatro estados experimentaron un empeoramiento de las tasas, muchos en el sureste de EE. UU., Y las personas negras que dieron a luz enfrentaron tasas de nacimientos prematuros 1,4 veces más altas que sus pares.

El informe revela que muchos factores de riesgo para el parto prematuro no están mejorando, incluida la atención prenatal inadecuada y los problemas de salud crónicos. En 2023, la tasa de atención prenatal inadecuada aumentó al 15,7 %, la más alta en una década, con tasas aún más altas entre las comunidades negras e indias americanas/nativas de Alaska. La falta de atención prenatal adecuada está relacionada con un aumento del 9 % en la tasa de nacimientos prematuros en comparación con aquellos que reciben atención prenatal adecuada, lo que enfatiza la necesidad de una intervención temprana. Las afecciones crónicas como la hipertensión y la diabetes siguen siendo riesgos significativos, y la hipertensión previa al embarazo aumentó más del 10 % en solo un año. Esta afección, una de las principales causas de preeclampsia, puede elevar peligrosamente la presión arterial y provocar un parto prematuro.

"Como médico, sé el profundo impacto que la atención prenatal integral tiene en los resultados del embarazo tanto para la madre como para el bebé", dijo la Dra. Amanda P. Williams, directora médica interina March of Dimes. "Sin embargo, demasiadas familias, especialmente las de nuestras comunidades más vulnerables, no están recibiendo el apoyo que necesitan para garantizar embarazos y nacimientos saludables. La salud de la madre y el bebé están intrincadamente entrelazadas. Si podemos abordar las condiciones de salud crónicas y ayudar a garantizar que todas las madres tengan acceso a una atención prenatal de calidad, podemos ayudar a cada familia a tener el mejor comienzo posible ".

Como novedad en el informe de este año, March of Dimes examinó los factores ambientales que afectan los resultados de salud materna e infantil. La investigación muestra que las mujeres embarazadas expuestas al calor extremo y la contaminación del aire tienen más probabilidades de dar a luz prematuramente, tener bebés con bajo peso o nacidos muertos y sufrir preeclampsia. Casi el 40 % de las personas que dan a luz corren el riesgo de exponerse al calor extremo en algún momento de su embarazo, mientras que casi tres de cada cuatro personas que dan a luz corren el riesgo de exponerse a una mala calidad del aire.

"Todos los bebés merecen la oportunidad de un comienzo saludable, pero los datos siguen mostrando resultados de salud inaceptables para demasiadas familias", dijo Cindy Rahman, presidenta y directora ejecutiva interina March of Dimes. "March of Dimes se compromete a abogar por políticas que hagan que la atención médica sea más accesible, como la expansión de Medicaid, abordar las causas fundamentales de las disparidades y aumentar la conciencia sobre soluciones impactantes como nuestra campaña de dosis bajas y grandes beneficios, que ayuda a las familias y las comunidades a tomar medidas proactivas hacia embarazos saludables".

Principales conclusiones del boletín de calificaciones de 2024:

Nacimiento prematuro: la tasa nacional de nacimientos prematuros se mantiene en el 10,4 % y las madres negras se enfrentan a una tasa de nacimientos prematuros del 14,7 %, casi 1,5 veces superior a la media nacional.

Atención prenatal inadecuada: las tasas de atención prenatal inadecuada alcanzaron el 15,7 %, las más altas en una década, con disparidades más pronunciadas en las comunidades negras y de IA/AN.

Mortalidad materna: las tasas han vuelto a los niveles previos a la pandemia con más de 800 muertes maternas en 2022, una tasa nacional de 22 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y las madres negras y con IA/AN experimentan tasas 2-3 veces más altas que las madres blancas.

Mortalidad infantil: el parto prematuro sigue siendo la principal causa de mortalidad infantil, que aumentó un 3 % en 2023, el mayor aumento en más de 20 años. Los bebés negros tienen casi el doble de probabilidades de morir en su primer año que la media nacional.

Exposición ambiental: casi el 40 % de las personas que dan a luz corren el riesgo de exponerse al calor extremo, mientras que casi tres de cada cuatro personas que dan a luz corren el riesgo de exponerse a una mala calidad del aire.

Este último informe llega justo después de "Nowhere to Go: Maternity Care Deserts Across the US", que reveló el empeoramiento del estado del acceso a la atención de maternidad en los EE. UU. Los últimos datos muestran que más de 6 millones de mujeres viven en condados con acceso nulo o limitado a los servicios de atención de maternidad, una situación exacerbada por los recientes cierres de hospitales y las reducciones en los servicios obstétricos. March of Dimes pide a los legisladores estatales y federales que amplíen y amplíen la cobertura de Medicaid, aumenten el acceso a la atención prenatal de calidad y establezcan salvaguardas ambientales para proteger a las comunidades en riesgo. La organización también defiende la expansión de sus Centros Móviles de Salud para Madres y Bebés ®, que brindan servicios esenciales de atención médica a áreas desatendidas, con nuevos centros planificados en Houston, Cleveland, Birmingham y Arizona.

