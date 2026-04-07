Estafas de monitoreo remoto de pacientes: "El fraude de Medicare del mes de abril"

ALBANY, Nueva York, 7 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Consejo de Acción para Personas Mayores del Estado de Nueva York (New York StateWide Senior Action Council (StateWide)), una organización sin fines de lucro con 54 años de antigüedad que se dedica a atender las necesidades y el bienestar de más de 3.6 millones de personas mayores de nuestro estado, anunció hoy el fraude a Medicare del mes de abril: estafas de monitoreo remoto de pacientes.

El Fraude del Mes según StateWide es un componente de la Patrulla de Medicare para Personas Mayores (SMP, por sus siglas en inglés), el recurso definitivo para que adultos mayores y cuidadores del estado de Nueva York detecten, prevengan y denuncien fraudes, errores y abusos en la atención médica. StateWide es el concesionario/administrador de Nueva York para este Programa Federal.

María Álvarez, directora ejecutiva de StateWide, explica: "El monitoreo remoto de pacientes (RPM) es un servicio legítimo que le permite a su médico realizar un seguimiento de su salud utilizando dispositivos como manguitos de presión arterial o monitores de glucosa desde casa. Pero los estafadores están explotando este servicio para facturar a Medicare por la atención que nunca necesitaron o recibieron ".

Cómo funciona la estafa:

Las personas mayores reciben una llamada, un mensaje de texto o un anuncio en línea que ofrece un dispositivo médico "gratuito".

La persona que llama puede afirmar que proviene de Medicare, de una farmacia o del consultorio de un médico.

Solicitan números de Medicare o información personal.

Luego, las personas mayores pueden inscribirse para el monitoreo sin conocimiento o necesidad médica.

A continuación, se factura a Medicare por: Equipo no solicitado. Instalación o capacitación que nunca se llevó a cabo. Seguimiento mensual que nunca se produce.



Cómo las personas mayores pueden protegerse contra estas estafas:

Nunca comparta información personal o médica con personas que llaman inesperadamente.

Hable primero con los médicos personales antes de aceptar cualquier dispositivo o servicio nuevo.

Rechazar las entregas de equipos no solicitados.

Revise los Avisos resumidos de Medicare (MSN) y la Explicación de beneficios (EOB) para conocer los cargos desconocidos.

"Si las personas mayores han sido contactadas por un estafador o sospechan de un fraude de Medicare, ¡deben informarlo a la patrulla Medicare para personas mayores (SMP) del estado de Nueva York! ¡Llame a nuestra línea de ayuda! Comuníquese con la patrulla Medicare para personas mayores (SMP) del estado de Nueva York, al 800-333-4374 o visite www.nysenior.org. Contamos con asesores capacitados que ayudan a los beneficiarios de Medicare en la lucha contra el fraude de Medicare ", concluyó Álvarez.

StateWide también proporciona información y presentaciones educativas, asistencia con respecto a cualquier pregunta de Medicare, comparaciones de planes, apelaciones, problemas de facturación y derechos de los pacientes a todas las personas mayores en todo el estado de Nueva York.

Se calcula que el fraude a Medicare cuesta a los contribuyentes más de $60,000 millones al año en todo el país. Para ayudar a combatir esta industria ilícita, en 2022, StateWide anunció su programa Fraude del Mes con el propósito de dar a conocer estas estafas que afectan a las personas mayores del estado.

FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.