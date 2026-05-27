La Semana de Prevención del Fraude de Medicare del 1 al 5 de junio enseña a todos cómo prevenir el fraude

ALBANY, N.Y., 27 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El fraude le cuesta a Medicare un estimado de $ 60 mil millones por año. Le cuesta a los beneficiarios de Medicare tiempo, estrés, sus identidades médicas y, potencialmente, su salud. Les cuesta a las familias, amigos y cuidadores preocuparse y perder el trabajo cuando ayudan a sus seres queridos a recuperarse de haber sido víctimas de un fraude de Medicare.

"El fraude a Medicare tiene un impacto devastador tanto en los beneficiarios como en el programa Medicare", dijo María Álvarez, directora ejecutiva del Consejo de Acción para Personas Mayores del Estado de Nueva York (StateWide), administradora del programa de Patrulla de Medicare para Personas Mayores (SMP) de Nueva York. "Enseñamos a las personas cómo evitar experimentar el fraude de Medicare. Al evitar que ocurra un fraude, este programa ayuda a las personas y protege el programa Medicare para las generaciones venideras ".

Aprenda cómo protegerse y proteger a sus seres queridos uniéndose al SMP y sus socios para la Semana de Prevención del Fraude de Medicare, del 1 al 5 de junio. La Semana de Prevención del Fraude de Medicare se celebra la semana del 5 de junio, o 6/5, porque la mayoría de las personas son elegibles para Medicare cuando cumplen 65 años.

"Nos entusiasma enseñar a las personas cómo protegerse del fraude de Medicare y sobre los servicios que ofrece el programa Senior Medicare Patrol. Esperamos que la gente se una a nosotros para celebrar la Semana de Prevención del Fraude de Medicare ", agregó Álvarez.

Los ejemplos de fraude de Medicare por parte de los proveedores de atención médica incluyen:

Cobro por servicios o suministros que no se proporcionaron.

Tergiversar un diagnóstico, la identidad de una persona, el servicio prestado u otros hechos para justificar el pago.

Prescribir o proporcionar pruebas y servicios excesivos o innecesarios.

Álvarez aconseja a las personas mayores y a sus cuidadores que sigan estos tres pasos para prevenir el fraude a Medicare:

PREVENIR: abra y lea sus estados de cuenta de Medicare.

INFORME: Comuníquese con la Patrulla Senior de Medicare del estado de Nueva York si sospecha de fraude, errores o abuso.

DETECTAR: busque nombres de proveedores o servicios que no reconozca.

Todos participan en la lucha contra el fraude. Durante la Semana de Prevención de Fraude de Medicare:

Los beneficiarios de Medicare pueden monitorear sus estados de cuenta de seguro para asegurarse de que los productos y servicios recibidos coincidan con lo que figura en los estados de cuenta. Pueden solicitar My Health Care Trackers gratis (un recurso en línea para rastrear y documentar todos los productos, servicios y tratamientos relacionados con la atención médica) de StateWide llamando a su línea de ayuda gratuita al 1-800-333-4374 o visitando StateWide en www.nysenior.org.

pueden monitorear sus estados de cuenta de seguro para asegurarse de que los productos y servicios recibidos coincidan con lo que figura en los estados de cuenta. Pueden solicitar gratis (un recurso en línea para rastrear y documentar todos los productos, servicios y tratamientos relacionados con la atención médica) de StateWide llamando a su línea de ayuda gratuita al 1-800-333-4374 o visitando StateWide en www.nysenior.org. Los cuidadores pueden ayudar al estar atentos a artículos como equipos médicos duraderos (como cajas de rodilleras) que se encuentran en la casa y que pueden haber sido enviados al beneficiario sin su aprobación o la de su médico. Pueden recordarle a su cliente o ser querido que nunca dé su número de Medicare u otra información personal por teléfono.

pueden ayudar al estar atentos a artículos como equipos médicos duraderos (como cajas de rodilleras) que se encuentran en la casa y que pueden haber sido enviados al beneficiario sin su aprobación o la de su médico. Pueden recordarle a su cliente o ser querido que nunca dé su número de Medicare u otra información personal por teléfono. Las familias pueden ayudar hablando con sus seres queridos sobre la protección de su número de Medicare tal como lo harían con un número de tarjeta de crédito. Pueden ayudar a sus seres queridos a crear una cuenta de Medicare.gov para acceder a sus estados de cuenta de Medicare en línea o recordarles que los abran y revisen cuando lleguen por correo. También pueden registrar su número de teléfono en las listas de "no llamar" e ir a optoutprescreen.com para optar por no recibir correos.

pueden ayudar hablando con sus seres queridos sobre la protección de su número de Medicare tal como lo harían con un número de tarjeta de crédito. Pueden ayudar a sus seres queridos a crear una cuenta de Medicare.gov para acceder a sus estados de cuenta de Medicare en línea o recordarles que los abran y revisen cuando lleguen por correo. También pueden registrar su número de teléfono en las listas de "no llamar" e ir a optoutprescreen.com para optar por no recibir correos. Los socios y profesionales pueden ayudar compartiendo información de SMP en las redes sociales, remitiendo a clientes y consumidores al SMP e invitando al SMP a hablar durante un evento compartido.

pueden ayudar compartiendo información de SMP en las redes sociales, remitiendo a clientes y consumidores al SMP e invitando al SMP a hablar durante un evento compartido. Los proveedores de atención médica pueden ayudar al hablar con los pacientes sobre estafas relacionadas con la atención médica, como las relacionadas con equipos médicos duraderos y esquemas de pruebas genéticas. Pueden recordarles que los productos y servicios solo deben ser solicitados por los médicos que consultan regularmente. Los artículos médicos necesarios nunca deben pedirse a través de anuncios de televisión o llamadas no solicitadas.

pueden ayudar al hablar con los pacientes sobre estafas relacionadas con la atención médica, como las relacionadas con equipos médicos duraderos y esquemas de pruebas genéticas. Pueden recordarles que los productos y servicios solo deben ser solicitados por los médicos que consultan regularmente. Los artículos médicos necesarios nunca deben pedirse a través de anuncios de televisión o llamadas no solicitadas. Los miembros de la comunidad pueden ayudar cuidando a los vecinos mayores. Cuando están en público, pueden estar al tanto de las personas mayores que compran tarjetas de regalo en grandes cantidades. Pueden alentar a las personas que conocen a hablar con una fuente confiable sobre sus preguntas de Medicare y contarles a los vecinos sobre las estafas más recientes de Medicare. Incluso pueden considerar ser voluntarios con el SMP de StateWide.

La NYS Senior Medicare Patrol (SMP) está lista para brindarle la información que necesita para protegerse del fraude, los errores y el abuso de Medicare; DETECTAR posibles fraudes, errores y abusos; e INFORMAR sus inquietudes. Los SMP ayudan a educar y capacitar a los beneficiarios de Medicare en la lucha contra el fraude en la atención médica. Su SMP puede ayudarlo con sus preguntas, inquietudes o quejas sobre posibles problemas de fraude y abuso. También ofrece información y presentaciones educativas.

Llame a su línea directa al 1-800-333-4374 o visite www.nysenior.org para cualquier pregunta que pueda tener sobre el fraude de Medicare. Los consejeros certificados están listos para ayudar con los beneficios y problemas de Medicare, así como con la Semana de Prevención del Fraude de Medicare.

FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.