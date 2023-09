Estamos Presos em uma "Bolha de Viagens"? Hábitos de Viagem Expostos na Pesquisa Global

A pesquisa internacional da YouGov com mais de 17.500 pessoas, de 15 destinos, revela que quase dois terços das pessoas em todo o mundo estão priorizando viajar para locais aos quais seus amigos e famílias já estiveram, alimentando o turismo em determinados locais e deixando outros destinos amplamente desconhecidos.

66% dos turistas acreditam que viajar para um local que proporciona familiaridade é importante, com pouco menos de metade dos inquiridos a sentirem-se desconfortáveis em viajar para locais sobre os quais conhecem pouco.

No entanto, entre aqueles que viajam para novos destinos, 83% concordam que voltam com uma perspectiva diferente ou ampliada.

RIADE, Arábia Saudita, 27 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- É menos provável que turistas internacionais considerem explorar destinos turísticos pouco conhecidos, optando por viajar para locais com os quais estão mais familiarizados, de acordo com uma pesquisa internacional da YouGov publicada hoje.

A pesquisa da YouGov com mais de 17.500 pessoas, encomendada pela Saudi Tourism Authority e publicada antes do Dia Mundial do Turismo deste ano em Riade, foi realizada em 15 países, por toda a Ásia, África, América, Europa e Oriente Médio. Embora os resultados variem de acordo com as regiões geográficas, o estudo revela que 66% dos turistas preferem viajar para países que oferecem familiaridade, enquanto 67% costumam viajar para destinos que já visitaram anteriormente ou ouviram falar por meio de sua rede, como familiares e amigos.

Existem algumas diferenças globais nos resultados, com 90% dos turistas de países do Oriente Médio considerando a familiaridade com o destino como um fator chave na tomada de decisões de viagem, enquanto turistas britânicos (62%), franceses (75%), chineses (68%) e japoneses (74%) se sentem mais confortáveis viajando para lugares sobre os quais sabem menos.

A implicação para os destinos que possuem um setor de turismo em desenvolvimento e menos recursos para esforços promocionais internacionais é que eles podem não ter a capacidade de gerar a familiaridade, que claramente é um fator importante para as pessoas ao escolherem para onde viajar. Por outro lado, para os destinos turísticos mais maduros, o desafio está em incentivar os turistas a se afastarem das áreas mais populares e explorar suas regiões menos conhecidas.

Ressonando em estudos anteriores que constataram que 80% dos turistas visitam apenas 10% dos destinos turísticos do mundo[1], os resultados obtidos desta pesquisa não só enfatizam a preferência dos turistas por destinos familiares, mas também destacaram a necessidade de práticas turísticas mais sustentáveis em todo o mundo.

Fahd Hamidaddin, Diretor Executivo e Membro do Conselho da Saudi Tourism Authority, afirmou: "Os resultados desta pesquisa internacional nos proporcionam uma grande compreensão das tendências e hábitos dos turistas globais e o quão importante é para eles um senso de familiaridade ao escolher destinos."

"No entanto, familiaridade não significa que os destinos precisam comprometer sua autenticidade, uma vez que a pesquisa também apoia a noção de que visitar novos lugares aprofunda nossa admiração por diversas culturas e promove o entendimento mútuo. Quando viajamos, somos agentes do bem - exportamos nossas próprias culturas e voltamos para casa com novas descobertas, novas ideias e novas perspectivas".

"Espero que, ao destacar como as viagens têm o poder de ampliar perspectivas, inspiremos mais pessoas a optar por destinos menos familiares. Espero discutir os resultados desta pesquisa com meus colegas durante o Dia Mundial do Turismo em Riade esta semana para explorar como, coletivamente, continuamos a tornar todos os cantos do mundo convidativos e acessíveis para todos".

Os resultados apoiam recentes relatórios de notícias de nações, como a Croácia e a França, que implementaram medidas para controlar melhor os altos volumes de turistas em seus destinos mais populares. A cidade de Dubrovnik, na Croácia, implementou uma campanha chamada "Respeite a Cidade" para gerenciar o turismo e minimizar seus impactos, enquanto a Ministra do Turismo da França, Olivia Gregoire, afirmou que a França precisa melhorar o gerenciamento dos fluxos turísticos durante a temporada de pico, que ameaçam "o meio ambiente, a qualidade de vida dos habitantes locais e as experiências dos visitantes."

Dos turistas que se aventuraram em novos destinos, 83% relatam que a experiência mudou ou ampliou sua perspectiva, fornecendo evidências convincentes do impacto profundo do turismo em conectar pessoas e melhorar a compreensão mútua.

Encomendada pela Saudi Tourism Authority, a pesquisa global foi realizada antes do Dia Mundial do Turismo (DMT) deste ano, que será realizado em Riade de 27 a 28 de setembro. O DMT 2023 reunirá ministros globais do turismo, líderes da indústria e especialistas do setor sob o tema "Turismo e Investimentos Verdes". Através de uma série de sessões envolventes, painéis de discussão e workshops, os participantes explorarão o papel essencial do turismo e da colaboração global na promoção da prosperidade, na salvaguarda das culturas, na preservação do ambiente e na promoção de um mundo mais harmonioso e interligado.

A Saudi Tourism Authority (STA), lançada em junho de 2020, é responsável por promover os destinos turísticos da Arábia Saudita em todo o mundo e desenvolver a oferta de destinos por meio de programas, pacotes e suporte empresarial. Sua responsabilidade inclui o desenvolvimento dos ativos e destinos únicos do país, a realização e a participação em eventos do setor e a promoção da marca de turismo da Arábia Saudita, localmente e no exterior. A STA opera 16 escritórios representativos em todo o mundo, atendendo a 38 países.

A Organização Mundial do Turismo (OMT) é a agência especializada das Nações Unidas para promover o turismo como um veículo para o desenvolvimento igualitário, inclusivo e sustentável. Trabalhando com seus Estados Membros, organizações internacionais e o setor privado, a OMT promove viagens seguras para todos. A OMT também trabalha para tornar o turismo a base da confiança e da cooperação internacional e um pilar central do crescimento e das oportunidades. Como parte do sistema mais amplo das Nações Unidas, a Organização Mundial do Turismo (OMT) está na vanguarda dos esforços globais para alcançar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo por meio de sua capacidade de criar empregos decentes, promover a igualdade e preservar o patrimônio natural e cultural.

