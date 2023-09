Sommes-nous coincés dans une « bulle de voyage » ? Une enquête mondiale révèle les habitudes de voyage

· Une enquête internationale menée par YouGov auprès de plus de 17 500 personnes dans 15 destinations révèle que près des deux tiers des personnes dans le monde donnent la priorité aux voyages dans des endroits où leurs amis et leur famille sont déjà allés, ce qui alimente le surtourisme dans certains endroits et laisse d'autres destinations largement à découvrir.

· 66 % des touristes estiment qu'il est important de se rendre dans un lieu familier, tandis qu'un peu moins de la moitié des personnes interrogées se sentent mal à l'aise lorsqu'elles se rendent dans des lieux qu'elles connaissent peu.

· Cependant, parmi ceux qui voyagent vers de nouvelles destinations, 83 % reconnaissent qu'ils reviennent avec une idée différente ou élargie.

RIYAD, Arabie Saoudite, 27 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les touristes internationaux sont moins enclins à envisager d'explorer des destinations touristiques peu familières, optant pour des voyages dans des lieux qu'ils connaissent mieux, selon une enquête internationale YouGov publiée aujourd'hui.

L'enquête YouGov, commandée par l'Autorité saoudienne du tourisme et publiée avant la Journée mondiale du tourisme de cette année à Riyad, a été menée dans 15 pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et du Moyen-Orient, auprès de plus de 17 500 personnes. Bien que les résultats varient d'une région à l'autre, l'étude révèle que 66 % des touristes préfèrent voyager dans des pays qui leur sont familiers, tandis que 67 % ont tendance à se rendre dans des destinations qu'ils ont déjà visitées ou dont ils ont entendu parler par l'intermédiaire de leur réseau, comme leur famille ou leurs amis.

Les résultats présentent quelques différences au niveau mondial : 90 % des touristes des pays du Moyen-Orient considèrent que la connaissance de la destination est un facteur clé dans leur décision de voyager, tandis que les touristes britanniques (62 %), français (75 %), chinois (68 %) et japonais (74 %) se sentent plus à l'aise lorsqu'ils se rendent dans des endroits qu'ils connaissent moins.

Les destinations dont le secteur touristique est en développement et qui disposent de moins de pouvoir d'achat pour les efforts de promotion internationale n'auront pas la capacité de générer la familiarité qui est clairement un facteur important pour les gens lorsqu'ils choisissent où voyager. En revanche, pour les destinations touristiques plus matures, le défi consiste à encourager les touristes à s'éloigner des endroits très touristiques et à se rendre dans les régions moins connues.

En résonance avec des études antérieures selon lesquelles 80 % des touristes ne visitent que 10 % des destinations touristiques mondiales[1], les conclusions de cette enquête soulignent non seulement la préférence des touristes pour les destinations familières, mais mettent également en lumière la nécessité d'adopter des pratiques touristiques plus durables à l'échelle mondiale.

Fahd Hamidaddin, président directeur général et membre du conseil d'administration de l'Autorité saoudienne du tourisme, a déclaré : « Les résultats de cette enquête internationale nous donnent un aperçu des tendances et des habitudes des touristes du monde entier et de l'importance que revêt pour eux le sentiment de familiarité lorsqu'ils choisissent une destination. »

« Toutefois, la familiarité ne signifie pas que les destinations doivent compromettre leur authenticité, car les recherches confirment également que le fait de visiter de nouveaux endroits nous permet d'apprécier davantage les diverses cultures et favorise la compréhension mutuelle. Lorsque nous voyageons, nous sommes des agents du bien - nous exportons nos propres cultures et rentrons chez nous avec de nouvelles découvertes, de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. »

« J'espère qu'en soulignant que les voyages ont le pouvoir d'élargir les perspectives, nous inciterons davantage de personnes à opter pour des destinations moins familières. J'ai hâte de discuter des résultats de cette enquête avec mes pairs lors de la Journée mondiale du tourisme à Riyad cette semaine, afin d'explorer comment, collectivement, nous continuons à rendre tous les coins du monde invitants et accessibles à tous. »

Les résultats confirment les récents rapports de pays tels que la Croatie et la France, qui ont mis en œuvre des mesures visant à mieux contrôler les volumes élevés de touristes dans leurs destinations les plus populaires. La ville de Dubrovnik, en Croatie, a mis en place une campagne « Respecter la ville » pour gérer le tourisme et minimiser ses impacts, tandis que la ministre française du tourisme, Olivia Grégoire, a affirmé que la France devait mieux gérer les afflux pendant la haute saison qui menaçaient « l'environnement, la qualité de vie des locaux et les expériences de ses visiteurs. »

Parmi les touristes qui se sont aventurés vers de nouvelles destinations, 83 % déclarent que l'expérience a changé ou élargi leur point de vue, ce qui constitue une preuve irréfutable de l'impact profond du tourisme sur la création de liens entre les personnes et l'amélioration de la compréhension mutuelle.

Commandée par l'Autorité saoudienne du tourisme, l'enquête mondiale a été menée en amont de la Journée mondiale du tourisme (JMT) de cette année, qui se tiendra à Riyad les 27 et 28 septembre. La JMT 2023 réunira les ministres du tourisme du monde entier, les dirigeants de l'industrie et les experts du secteur autour du thème « Tourisme et investissements verts. » À travers une série de sessions, de tables rondes et d'ateliers, les participants exploreront le rôle essentiel du tourisme et de la collaboration mondiale dans la promotion de la prospérité, la sauvegarde des cultures, la préservation de l'environnement et la promotion d'un monde plus harmonieux et interconnecté.

