Este Año Nuevo, olvídate de las dietas restrictivas y comienza a comer más de los alimentos que le dan a tu cuerpo los nutrientes que necesita

MIAMI, 6 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se empiezan a adoptar los propósitos para el Año Nuevo, y el 71% de esos propósitos están relacionados con la salud y la dieta[1]. Sin embargo, aquellas personas que están haciendo una dieta de eliminación quizás deban reconsiderar sus propósitos. Expertos advierten que la mayoría de las dietas populares este año, como la dieta keto y paleo, quizás no sean tan buenas para ti como las noticias las hacen ver. Cuando eliminas grupos enteros de alimentos, te pueden hacer falta nutrientes esenciales.

En lugar de seguir la dieta de moda, los expertos recomiendan enfocarse en consumir alimentos saludables, como frutas, verduras y leche de vaca, ya que son deliciosos y ofrecen beneficios respaldados por décadas de investigación. La leche verdadera es una fuente excelente de nutrientes, que ofrece 9 nutrientes incluyendo 8 gramos de proteína de alta calidad en cada porción de 8 onzas.

"Yo siempre les recuerdo a mis clientes que las dietas de moda que eliminan grupos enteros de alimentos pueden traer más daños que beneficios", dijo Manuel Villacorta, nutricionista titulado y fundador de Whole Body Reboot. "Por ejemplo, muchas eliminan los lácteos, pero la leche de vaca es una de las bebidas que yo recomiendo más ya que es naturalmente rica en nutrientes y ofrece un paquete único que es difícil de conseguir en otro alimento o bebida".

Si deseas probar una de las novedades de este año, considera modificar algunos de los requisitos extremos para adaptarse mejor a tu estilo de vida y a lo que tu cuerpo necesita para funcionar mejor. Manuel Villacorta comparte sus tres consejos principales para hacer que las dietas más populares de este año funcionen para ti:

Ayuno intermitente: Considera no comer después de cierta hora en la tarde para que tu cuerpo "ayune" durante la noche, y asegúrate de tener un desayuno nutritivo en la mañana. La leche de vaca es una manera sencilla de obtener 9 nutrientes esenciales, incluyendo 8 gramos de proteína de alta calidad, que tu cuerpo necesita.

Considera no comer después de cierta hora en la tarde para que tu cuerpo "ayune" durante la noche, y asegúrate de tener un desayuno nutritivo en la mañana. La leche de vaca es una manera sencilla de obtener 9 nutrientes esenciales, incluyendo 8 gramos de proteína de alta calidad, que tu cuerpo necesita. Control de calorías: Cambia las opciones más ricas en grasa por una opción con menos calorías, como leche descremada o baja en grasa en lugar de leche entera.

Cambia las opciones más ricas en grasa por una opción con menos calorías, como leche descremada o baja en grasa en lugar de leche entera. Dietas vegetarianas y basadas en plantas: Asegúrate de incluir los nutrientes correctos en tus comidas, particularmente proteína, calcio, vitamina D y vitamina B12, nutrientes que están incluidas en la leche de vaca.

"Al final, si deseas mantenerte en una dieta tienes que disfrutarla. Es por eso que no quiero que para el año nuevo las personas busquen dietas de moda o eliminen grupos enteros de alimentos como los lácteos", dijo Manuel Villacorta. "Después de 18 años ayudando a miles de personas a perder peso en mi práctica privada, mi gran secreto es simplemente comer una dieta balanceada para alcanzar tus metas".

Para saber más sobre cómo la leche de vaca puede formar parte de tu dieta y encontrar recetas inspiradoras e información de nutrición, visita Fuertesconleche.com

Información sobre MilkPEP

El Programa Educativo de los Procesadores de Leche (MilkPEP) de Washington DC fue fundado por las compañías lecheras del país que están comprometidas a aumentar el consumo de leche. MilkPEP lleva a cabo la campaña Leche. Amor por lo verdadero, una campaña multifacética diseñada para educar a los consumidores sobre los excelentes beneficios nutritivos de la leche, con 9 nutrientes esenciales, incluyendo proteína de alta calidad, en cada vaso de 8 onzas. Para más información, visita fuertesconleche.com. sociedAD/Campbell Ewald es la agencia creativa para la campaña – de las compañías lecheras de Estados Unidos.

[1] "10 Top New Year's Resolutions for Success and Happiness in 2019", Inc.com, 1 de enero de 2019, https://www.inc.com/peter-economy/10-top-new-years-resolutions-for-success-happiness-in-2019.html.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/998812/MilkPEP_Leche_Logo.jpg

FUENTE MilkPEP

SOURCE MilkPEP