Este Mes de la Historia de la Mujer, Truecaller Empodera a las Latinas para Aprender a Cómo Protegerse del Acoso y Llamadas de Spam

WASHINGTON, 9 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ Truecaller, la plataforma global líder para verificar contactos y bloquear comunicaciones no deseadas, está empoderando a las latinas este Mes de la Historia de la Mujer al brindarles consejos sobre cómo mantenerse a salvo de estafas y llamadas telefónicas acosadoras. Truecaller investigó el impacto de las llamadas de acoso para las mujeres de todo el mundo en su estudio Truecaller Insights: The Impact of Harassment Calls & SMS for Women y ahora lleva el mensaje a las Latinas en los Estados Unidos, quienes son más propensas a decir que han experimentado el acoso que las no Hispanas 1. Además, la investigación muestra que la cantidad de llamadas fraudulentas para Latinos está muy por debajo de lo reportado 2. Este Mes de la Historia de la Mujer, Truecaller ofrece a las mujeres consejos prácticos en cómo estar más informadas sobre las estafas telefónicas y tomar medidas para protegerse a sí mismas y a sus familias.

"Bloquear números de teléfono es una de las principales acciones que las mujeres pueden tomar para detener las llamadas de acoso", dice Clayton LiaBraaten, Asesor Senior de Truecaller. "Las llamadas de los perpetradores pueden variar desde una molestia hasta un acoso total. Especialmente durante este importante mes en el que celebramos a las mujeres y sus contribuciones, queremos asegurarnos de que las latinas en los Estados Unidos sepan que tienen opciones y recursos para ayudar a protegerse de ser víctimas de estos sofisticados esquemas telefónicos."

Este Mes de la Historia de la Mujer, las mujeres pueden tomar medidas prácticas para protegerse.

Consejos sobre cómo las Latinas pueden protegerse:

Estar atentos. Para tus dispositivos móviles - descarga una aplicación gratuita de identificación de llamadas y bloqueo de spam como Truecaller desde la tienda de aplicaciones iOS o la tienda Google Play. Al identificar las llamadas y los mensajes de texto entrantes con nombres, empresas o indicadores de spam, puedes estar tranquilo y recuperar tu teléfono. La base de datos se actualiza continuamente y funciona contra vishing (phishing de voz) y smishing (phishing de SMS).

Piénsalo dos veces antes de atender cualquier llamada de un código de área desconocido. Si es importante, dejarán un mensaje de voz. Si dejan un mensaje de voz, no vuelvas a llamar hasta que puedas confirmar que pertenece a una empresa o persona legítima. Puedes confirmar esto a través del sitio web de Truecaller o en el sitio web de las empresas.

Del mismo modo, si ves un texto cuestionable de servicio al cliente o un rastreador de envíos de paquetes, no hagas clic en los enlaces incrustados. Tome una captura de pantalla para propósitos de reportar y envíe una copia del mensaje al (7726). Luego debes reportarlo a la Comisión Federal de Comercio en ReportFraud.ftc.gov.

Si crees que has sido víctima de fraude, comienza por comunicarte con la Oficina de Protección al Consumidor de tu Estado. No elimines tu registro de llamadas, ya que puedes necesitarlo como evidencia.

Puede ser proactivo en protegerte comunicándote con tu operador y preguntar acerca de sus herramientas para mitigar el spam. La FCC creó STIR/SHAKEN, un marco de protocolos y procedimientos destinados a combatir las llamadas automáticas y las estafas, que todos los operadores deberían haber implementado.

Regístrate en la lista de "No Llamar" de la FTC y reporta las llamadas no deseadas aquí.

No todas las llamadas automáticas son fraudulentas. Las aplicaciones de identificación de llamadas y de bloqueo de spam pueden garantizar que lleguen llamadas y mensajes importantes y legítimos de citas de atención médica, farmacias, distritos escolares, viajes y hospitalidad, y servicios financieros.

Para obtener más información, visite truecaller.com o descargue la aplicación a través de la tienda de aplicaciones Google Play® para dispositivos Android® y a través del Apple® App Store® para dispositivos iOS.

Acerca de Truecaller:

La gente utiliza Truecaller para mantenerse a la vanguardia. Les ayuda a saber quién los está llamando, filtrar llamadas y SMS no deseados y concentrarse en lo que realmente importa. La compañía ofrece un conjunto de servicios únicos, como una herramienta que ofrece identificación de llamadas, detección de spam, textos y más. La misión de Truecaller es generar confianza en todas partes haciendo que la comunicación sea segura y eficiente. Con sede en Estocolmo, Suecia, la empresa fue fundada en 2009 por Alan Mamedi y Nami Zarringhalam. Los inversionistas incluyen Sequoia Capital, Atomico y Kleiner Perkins.

Contacto:

Ana Gomez

UMG Media

[email protected]

1 Survey from advocacy group Stop Street Harassment

2 First nationwide study of scams targeting immigrants shows local social context may help or hinder reporting

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1703213/truecaller_Logo.jpg

FUENTE Truecaller

SOURCE Truecaller