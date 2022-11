Este sábado tendrá lugar la 14.ª "Ray of Hope" Gala anual a beneficio de Friends of South Florida Autism

MIAMI , 12 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La 14.ª Ray of Hope Gala anual está confirmada en Hialeah el sábado 12 de noviembre con el tema de este año, "La Habana bajo las estrellas", en los terrenos maravillosamente remodelados de la escuela en 3751 W 108th Street Hialeah, FL 33018. La gala rendirá tributo al presidente José "Pepe" Díaz y a la concejala Vivian Casal-Muñoz como homenajeados de 2022. Enrique Santos, maestro de ceremonias y anfitrión especial, presidente y director creativo de iHeart Latino y personalidad de la radio nacional, además de estrella de iHeartRadio, ha sido extremadamente solidario y activo en el apoyo a la comunidad del autismo en el sur de la Florida.

El evento mostrará las actuaciones de los estudiantes y presentará obras de arte creadas por personas con autismo. Para los invitados de esa noche y entre las muchas sorpresas habrá autos de los años 50, enrollado de puros e incluso juegos de dominó en vivo. El comité quería realmente devolver la sensación de nostalgia pasada y presente, una verdadera noche bajo las estrellas en La Habana.

Friends of South Florida Autism proporciona apoyo a South Florida Autism Center, a South Florida Autism Charter School y a The Villages of South Florida Autism para que puedan cumplir sus misiones de ayudar a las personas diagnosticadas con autismo que residen en el sur de la Florida.

"Esta gala significa mucho para mí y para la junta, es una celebración de la asociación entre SFACS, nuestras otras entidades y la ciudad de Hialeah. La idea de esta gala es retribuir a Hialeah, ya que ellos nos encontraron nuestro primer hogar en la estación de policía de Hialeah. En 2021, nos mudamos a nuestro campus definitivo y permanente aquí en Hialeah y era justo tener esta celebración en nuestro campus permanente",

compartió Tamara Moodie, Ph.D., directora/directora ejecutiva de South Florida Autism Charter School.

John Rogger, padre y defensor del autismo, también expresó esta declaración personal:

"Friends of South Florida Autism Gala es importante no solo para mí y mi familia, sino para las familias de los niños y adultos con autismo del sur de la Florida. SFACS y todo lo que ofrece es una comunidad y un refugio para padres como yo... un lugar para que nuestros hijos se desarrollen, a pesar de su diagnóstico de autismo. No hay nada parecido en el país, y mucho menos en este estado, y sin embargo, están abiertos a todas las familias independientemente de quién seas o dónde estés. Nadie puede sustituir la alegría que los profesores dan a nuestros hijos, nadie puede competir con las actividades que nuestros hijos pueden disfrutar en esta escuela. ¿Conoce alguna escuela que tome vacaciones o que haga bailes de graduación para alumnos con autismo? Pensemos en eso. Por eso la Gala es la noche más importante del año para nuestra familia, porque sabemos que sin la recaudación de fondos necesaria, este hogar tan alegre para nuestros hijos no existiría y debemos retribuir para que siga funcionando para las generaciones venideras".

Para realizar una donación, envíe Rayofhopegala al 76278

Visite www.friendsofsfa.org para obtener más información

FUENTE South Florida Autism Charter School

