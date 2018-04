Estée Lauder signe avec Karlie Kloss

Les premières campagnes de Karlie commenceront au début du mois de juillet 2018 à travers les plateformes numériques, les réseaux sociaux, la télévision, les boutiques et la presse afin de soutenir les produits emblématiques d'Estée Lauder parmi lesquels le rouge à lèvres sculptant Pure Color Envy, le fond de teint longue tenue intransférable Double Wear et la crème globale anti-âge pouvoir cellulaire Revitalizing Supreme +. Ces campagnes ont été photographiées par Josh Olins à Los Angeles et Palm Springs.

La société de production de Karlie, Klossy productions, nouera également un partenariat avec Estée Lauder afin de créer le propre contenu de beauté de Karlie à partager avec les plus de 16 millions d'abonnés à travers ses plateformes sociales et digitales. La première vidéo de Karlie a été lancée aujourd'hui avec la participation de Danielle Lauder, l'arrière-petite-fille d'Estée Lauder. Dans un sketch humoristique filmant l'envers du décor, Danielle supervise Karlie lors de sa première journée de travail au siège d'Estée Lauder à New York. C'est la première d'une série de vidéos produites par Karlie qui sera tout d'abord diffusée sur sa chaîne YouTube, Klossy, ainsi que sur les canaux numériques et réseaux sociaux de Karlie et d'Estée Lauder.

Afin de miser sur l'engagement de Karlie, qui entend former la prochaine génération de jeunes femmes et à renforcer la confiance en elles, Estée Lauder soutiendra également Kode With Klossy en organisant des événements et par le biais de bourses d'études permettant de participer à des camps de codage. Kode With Klossy est une initiative philanthropique fondée par Karlie en 2015 qui accueille gratuitement pendant deux semaines des camps d'été de codage pour les jeunes filles âgées de 13 à 18 ans et qui encourage une communauté nationale qui s'efforce de promouvoir les opportunités de carrière pour les jeunes filles dans le domaine technologique.

« Karlie est une Estée des temps modernes et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de la marque Estée Lauder », a déclaré Stephane de La Faverie, président mondial de la marque Estée Lauder. « Karlie a connu un succès retentissant dans sa carrière grâce à un travail assidu, tout d'abord en faisant sensation dans le monde de la mode, puis en devenant une personnalité médiatique et télévisée et en permettant aujourd'hui à de jeunes femmes de devenir les futures leaders dans le secteur technologique. Sa passion pour la beauté, sa voix unique et sa présence mondiale sur les réseaux sociaux nous aideront à demeurer une source d'inspiration pour les femmes du monde entier et à communiquer avec elles. »

« Karlie est parfaite pour Estée Lauder », a déclaré Aerin Lauder, directrice du style et de l'image chez Estée Lauder. « En tant que mannequin, entrepreneure accomplie et fondatrice de Kode With Klossy, Karlie est à la fois belle et talentueuse. Je suis vraiment ravie qu'elle rejoigne la marque. »

« Rejoindre la famille Estée Lauder est pour moi un rêve devenu réalité », a déclaré Karlie Kloss. « Je trouve tellement d'inspiration dans l'héritage et les valeurs de la marque, qu'il s'agisse de l'esprit entrepreneurial d'Estée elle-même ou encore l'engagement sans égal de la société à créer les meilleurs produits de leur catégorie pour les femmes du monde entier. Je ne pourrais être plus fière et honorée de faire partie d'une marque aussi emblématique. »

À propos de Karlie Kloss

Karlie Kloss est une top-modèle, entrepreneure et philanthrope américaine qui a fait 36 fois la une du magazine Vogue. Élevée à Saint-Louis dans le Missouri, Karlie a été découverte lors d'un défilé de mode de charité organisé dans sa région en 2006. Sa carrière a rapidement pris son envol, défilant pour des créateurs de renom, dont Christian Dior, Alexander McQueen et Versace, parmi des dizaines d'autres. Elle a aussi été la vedette de plusieurs campagnes mondiales majeures, entre autres pour adidas, Calvin Klein, Carolina Herrera et Swarovski. Karlie a lancé Kode With Klossy en 2015 pour permettre aux jeunes filles d'apprendre à coder et à devenir des leaders dans le domaine technologique. Karlie a été classée dans la liste TIME 100 des cent personnes les plus influentes pour son action philanthropique en tant que fondatrice de Kode With Klossy et a figuré sur les couvertures de Fast Company et Forbes pour ses efforts visant à développer l'organisation. Karlie a récemment fait une incursion dans les médias et la télévision, animant la série en six épisodes de Freeform « Movie Night With Karlie Kloss » et en faisant une première apparition en tant que correspondante dans la première et deuxième saison de la série originale de Netflix « Bill Nye Saves The World ». Karlie a lancé sa chaîne Youtube Klossy en 2015, qui a recueilli plus de 690 000 abonnés et plus de 33 millions de vues. Grâce à ses plateformes de contenu combinées, Karlie a accumulé plus de 16,8 millions d'abonnés à ce jour. Karlie siège également au comité d'Oath en tant que conseillère, aux côtés de la présidente Serena Williams et d'autres leaders de l'industrie.

À propos d'Estée Lauder

Estée Lauder est la marque phare du groupe The Estée Lauder Companies Inc. Fondée par Estée Lauder, l'une des premières femmes entrepreneures au monde, la marque perpétue aujourd'hui son héritage en créant des produits de maquillage et de soins pour la peau hautes performances les plus innovants et sophistiqués, ainsi que des parfums emblématiques, tous empreints d'une profonde compréhension des besoins et désirs des femmes. Aujourd'hui, Estée Lauder est engagée aux côtés des femmes dans plus de 150 pays à travers le monde et dans des dizaines de points de service, en boutique ou en ligne. Chacune de ces relations reflète constamment la vision puissante et authentique d'Estée, un point de vue de femme à femme.

