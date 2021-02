Estónske geologické podložie je vhodné pre uloženie jadrového odpadu

LONDÝN, 2. februára 2021 /PRNewswire/ -- Štúdia firmy Deep Isolation pre spoločnosť Fermi Energia, dodávateľa moderných systémov reaktorov, skúmala vhodnosť geologického podložia vo vybraných oblastiach Estónska na hlbinné horizontálne uloženie jadrového odpadu. Táto predbežná štúdia nezistila žiadne podstatné geologické obmedzenia, ktoré by bránili uloženiu jadrového odpadu v Estónsku a uvádza, že v Estónsku existuje viacero miest, ktoré môžu splniť bezpečnostné predpisy MAAE.

Táto kvalitatívna geologická štúdia estónskeho kremičitého podložia hodnotí rizikové faktory v 15 oblastiach Estónska.

Vzhľadom na to, že Estónsko chce do roku 2030 znížiť emisie uhlíka o 70%, mohla by mu výroba čistej energie z malých modulárnych jadrových reaktorov na splnenie tohto cieľa pomôcť. Avšak prekážkou by mohlo byť práve uloženie vyhoreného jadrového paliva.

„Ak chceme úspešne splniť náš cieľ, aby sa Estónsko stalo prvou členskou krajinou Európskej únie, kde bude okolo roku 2030 vybudovaná jadrová elektráreň typu SMR (jadrová elektráreň s malým modulárnym reaktorom), musíme už teraz prevziať zodpovednosť a naplánovať dlhodobé uloženie vyhoreného jadrového paliva," povedal Kalev Kallemets, generálny riaditeľ firmy spoločnosti Fermi Energia. „Táto štúdia naznačuje, že hlbinné horizontálne uloženie jadrového paliva s pomocou špeciálnych vrtov by v krajine bolo bezpečné, cenovo priechodné a bolo by možné takýto sklad ľahko a rýchlo vybudovať a v prípade potreby aj ďalej rozširovať."

Spoločnosť Deep Isolation sa nedávno, v spolupráci s centrom pre jadrový výskum Electric Power Research Institute, zapojila do štúdie, ktorej výsledky naznačujú, že vybudovanie hlbinného úložiska jadrového odpadu v Spojených štátoch amerických, do ktorého by sa ukladalo vyhoreté jadrové palivo s pomocou špeciálnych vrtov, by bolo bezpečné a hospodárne. Spoločnosť Fermi Energia je vôbec prvou firmou z Európskej únie, s ktorou firma Deep Isolation uzavrela zmluvu o vykonaní geologickej štúdie.

„Vzhľadom na to, že Estónsko zvažuje možnosť využitia jadrovej energetiky na zabezpečenie nízkouhlíkovej budúcnosti, občania a politici potrebujú zistiť, či existuje bezpečný a hospodárny spôsob uloženia vyhoreného jadrového paliva," povedal Chris Parker, generálny riaditeľ firmy Deep Isolation EMEA Limited. „Táto štúdia tak predstavuje významný posun, pretože zistila, že regióny po celom Estónsku, a najmä na severnom pobreží, kde sa uvažuje o možnej výstavbe jadrovej elektrárne typu SMR, sú vhodné pre prípadné bezpečné uloženie vyhoreného jadrového paliva."

Hlbinné úložiská jadrového odpadu budujú rôzne krajiny, vrátane Fínska, Švédska alebo Francúzska, avšak v Estónsku by toto horizontálne úložisko bolo vybudované oveľa hlbšie, a to zhruba v hĺbke 1 500 m, oproti 500 m v iných krajinách, a navyše by, podľa výskumu, ktorý uskutočnila firma Deep Isolation v spolupráci s jadrovými firmami zo Spojených štátov a s centrom pre jadrový výskum EPRI, stálo vybudovanie takého úložiska len asi štvrtinu bežných nákladov. Hlbinné úložisko využívajúce špeciálne vrty možno veľmi rýchlo vybudovať, pretože vŕtanie trvá len niekoľko týždňov, zatiaľ čo ťažba môže trvať desaťročia. A navyše sú tieto hlbinné úložiská bezpečnejšie, pretože nevyžadujú prepravu jadrového odpadu na dlhé vzdialenosti ani prítomnosť ďalších pracovníkov v okolí.

