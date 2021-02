Promesses estoniennes : la géologie du pays présente un potentiel intéressant pour le stockage de déchets nucléaires

LONDRES, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- Une étude sur l'enfouissement en profondeur, menée pour l'entreprise de déploiement de réacteurs avancés Fermi Energia, examine l'adéquation potentielle de zones situées en Estonie pour l'implantation d'un dépôt de déchets nucléaires dans des puits de forage horizontaux profonds. Cette étude préliminaire n'a révélé aucune limite géologique fondamentale à l'enfouissement des déchets nucléaires en Estonie. Elle a également permis d'identifier que divers emplacements pourraient être conformes à la réglementation de l'AIEA en matière de sûreté.

L'étude, qui consiste en une évaluation géologique qualitative de la roche cristalline du sous-sol estonien, analyse les facteurs de risque potentiels dans les 15 comtés estoniens.

L'Estonie visant à réduire ses émissions de carbone de 70 % d'ici 2030, la production d'énergie nucléaire avancée à partir de petits réacteurs modulaires pourrait contribuer aux objectifs du pays en matière d'énergie propre. Pourtant, la question du stockage du combustible nucléaire irradié pourrait constituer un obstacle.

« Si nous voulons que nos efforts soient couronnés de succès et voir l'Estonie devenir le premier pays de l'Union européenne à déployer un petit réacteur modulaire dans les années 2030, nous devons dès à présent prendre nos responsabilités en matière de planification de l'élimination des combustibles irradiés », a déclaré Kalev Kallemets, PDG de Fermi Energia. « Cette étude indique qu'un dépôt d'élimination en puits profonds pourrait répondre à toutes les conditions préalables et être sûr, rentable, facilement déployé et évolutif. »

Deep Isolation a récemment collaboré avec l'Electric Power Research Institute (EPRI) dans le cadre d'une étude, qui a démontré que l'implantation d'un dépôt de forage profond à côté d'un hypothétique réacteur avancé aux États-Unis pourrait être sûre et rentable. Fermi Energia est la première entreprise de l'UE à passer un contrat avec Deep Isolation pour une étude géologique.

« Alors que l'Estonie examine le rôle que peut jouer la production d'énergie nucléaire de pointe dans la réalisation d'un avenir sobre en carbone, les citoyens et les décideurs peuvent être confiants qu'il existe un moyen sûr et abordable d'éliminer le combustible nucléaire irradié », a déclaré Chris Parker, directeur général chez Deep Isolation EMEA Limited. « Il s'agit d'une étape importante dans la confirmation que des régions de l'Estonie, en particulier le long de la côte nord, près d'un site potentiel de petit réacteur modulaire, pourraient éventuellement accueillir en toute sécurité un dépôt de forage. »

Des pays comme la Finlande, la Suède et la France construisent des dépôts miniers mais des forages horizontaux profonds en Estonie isoleraient les déchets beaucoup plus profondément – à 1 500 mètres contre environ 500 mètres – et représenteraient environ un quart du coût, selon une recherche menée par Deep Isolation en collaboration avec des entreprises nucléaires de pointe des États-Unis et l'EPRI. Les forages profonds sont déployés plus rapidement, étant donné que le forage ne prend que quelques semaines, alors que le creusement de galeries de mine peut prendre des décennies. En outre, ils sont probablement plus sûrs car les déchets ne sont pas transportés sur de longues distances et il n'y a pas de travailleurs sous terre.

CONTACT :

Kari Hulac

[email protected]

SOURCE Deep Isolation