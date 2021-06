Estos son los 14 líderes y equipos de ciberseguridad que están a la vanguardia de confianza de protección

Su trabajo a menudo pasa desapercibido e incluso no se ve, pero evita que la infraestructura y los sistemas digitales de los que todos dependemos a diario sucumban a los ataques. Los Guardians of Trust Awards reconocen a personas y equipos destacados que lideran el sector en la búsqueda proactiva de la excelencia no sólo en seguridad, sino en confianza. En el mundo digital actual, ganar la confianza que tanto ha costado conseguir es un reto increíblemente difícil y el trabajo que se realiza para mantenerla a menudo se subestima.