Voici les 14 dirigeants et équipes de cybersécurité à l'avant-garde de la préservation de la confiance

Leur travail est souvent méconnu, voire invisible, mais il permet d'éviter que les infrastructures et les systèmes numériques sur lesquels nous comptons tous quotidiennement ne succombent à des attaques. Les Guardians of Trust Awards récompensent les personnes et les équipes exceptionnelles qui sont à la pointe du secteur en recherchant de manière proactive l'excellence non seulement en matière de sécurité, mais aussi de confiance. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, gagner une confiance durement gagnée est un défi incroyablement difficile à relever et le travail nécessaire pour la maintenir est trop souvent sous-estimé.

Synack a lancé ces prix issus du crowdsourcing en 2019 pour reconnaître ces professionnels méconnus qui se surpassent pour protéger les consommateurs, les parties prenantes et les marques. Les nominations proviennent des membres les plus respectés de notre communauté et des équipes de sécurité de confiance de tous les secteurs. Les lauréats ont été choisis par le comité des Guardians of Trust Awards de Synack, qui dispose d'une grande expertise dans la direction d'organisations de sécurité et la création de marques de confiance.

Les lauréats de cette année ont démontré qu'ils protègent d'abord leurs clients, font preuve d'innovation dans les pratiques de cybersécurité, représentent l'excellence dans la protection de leurs marques et ne se contentent jamais du statu quo.

Les lauréats du prix Guardians of Trust 2021 sont les suivants :

Le RSSI le plus fiable : Betsy Wille , Abbott

, Abbott Le RSSI le plus fiable : Mike Baker , GDIT

, GDIT Le RSSI pionnier le plus fiable : Jason Lewkowicz , Cognizant

, Cognizant Le RSSI pionnier le plus fiable : Daniel Hooper , Varo Money

, L'équipe de sécurité Amérique du Nord la plus fiable : Domino's

Domino's L'équipe de sécurité Amérique du Nord la plus fiable : Abacus Insights

Abacus Insights L'équipe de sécurité la plus fiable, EMEA : bp

bp L'équipe de sécurité la plus fiable, EMEA : Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer L'équipe de sécurité la plus fiable, EMEA : RSA Insurance Group

RSA Insurance Group Le partenaire de solution le plus fiable : Azure Security Modernization, Microsoft

Azure Security Modernization, Microsoft Le partenaire le plus fiable, EMEA : Ignition Technology

Ignition Technology Le partenaire le plus fiable, Amérique du Nord : Trace3

Trace3 Le partenaire de conseil fédéral le plus fiable : Accenture Federal Services

Accenture Federal Services Le hacker le plus fiable : Özgür Alp, Synack Red Team

Pour tous les gagnants, la confiance est un élément essentiel de leur rôle de professionnels de la sécurité. Elle fait partie intégrante de leur travail et de la manière dont ils communiquent l'importance de la sécurité au sein de leur organisation.

« La confiance est une éthique centrale pour GDIT. En fait, c'est l'une de nos quatre valeurs fondamentales, avec la transparence, l'honnêteté et l'alignement. L'instauration d'un climat de confiance entre nos clients, nos employés et nos cyber-équipes est essentielle à mon rôle de RSSI », a déclaré Michael Baker, responsable de la sécurité des systèmes d'information pour General Dynamics Information Technology.

Synack, la première plate-forme de crowdsourcing pour l'expertise de sécurité à la demande, travaille en étroite collaboration avec les responsables et les équipes de sécurité de tous les secteurs pour les aider à conserver la confiance de leurs clients, employés, dirigeants et membres du conseil d'administration. Dans l'ensemble, Synack a vu les RSSI relever le défi au cours des 16 derniers mois et naviguer en territoire inconnu en restant concentrés sur la facilitation des opérations commerciales tout en réduisant le risque d'attaque malveillante.

Dans le 2021 Trust Report, qui s'appuie sur les données de la métrique brevetée ARS (Attacker Resistance Score) de Synack, Synack a constaté une augmentation de la résistance globale des organisations aux attaques depuis le début de la pandémie. Le rapport de confiance est un outil essentiel pour les RSSI et autres responsables de la sécurité lorsqu'il s'agit de hiérarchiser les efforts de sécurité et de comprendre le paysage plus large des menaces et des vulnérabilités.

Le rapport complet 2021 Trust Report de Synack explore la métrique ARS de tous les secteurs du monde. Rendez-vous sur www.synack.com pour télécharger gratuitement le rapport et voir comment les marques les plus sûres au monde mesurent leur risque.

À propos de Synack :

Synack est la principale plate-forme collaborative pour l'expertise en sécurité sur demande. La plate-forme Synack propose des tests de pénétration, la gestion des vulnérabilités et l'évaluation des vulnérabilités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à un réseau mondial de chercheurs de confiance et à une technologie intelligente, afin d'accélérer les missions essentielles des organisations internationales en matière de cybersécurité. Basée dans la Silicon Valley et avec des équipes régionales dans le monde entier, Synack protège les banques mondiales, les agences fédérales, les actifs classés par le DoD et plus de 6 000 milliards de dollars de revenus de Fortune 500 et Global 2000. Synack, qui a été quatre fois l'entreprise Disruptor 50 de CNBC, a été fondée en 2013 par d'anciens experts en sécurité de la NSA, Jay Kaplan, PDG, et le Dr Mark Kuhr, directeur technique.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.synack.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1549879/Enter_a_title.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/838158/Synack_Logo.jpg

Related Links

http://www.synack.com



SOURCE Synack