Estratégias de soluções de conformidade designadas para CyberTech100

CSS premiada por sua tecnologia e ofertas de serviços que habilitam os clientes a adotar uma abordagem proativa ao gerenciamento de riscos de segurança cibernética

NOVA YORK, 8 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Compliance Solutions Strategies ("CSS"), uma plataforma líder de RegTech (tecnologia regulatória) que oferece soluções baseadas em tecnologia que ajudam empresas de serviços financeiros a atender às suas exigências de conformidade regulatória, anunciou hoje sua inclusão no CyberTech100. Compilada pela FinTech Global com vencedores selecionados por um painel de especialistas e analistas do setor, a lista anual reconhece os cem provedores de soluções digitais mais inovadores do mundo, ajudando as empresas de serviços financeiros a lutar contra ataques cibernéticos e proteger seus ativos de dados.

O setor de tecnologia cibernética teve um enorme crescimento, uma vez que os recentes e bem divulgados ataques cibernéticos resultaram em grandes instabilidades na cadeia de suprimentos global. Uma combinação de fatores está determinando níveis crescentes de vulnerabilidade. À medida que todas as empresas se tornam cada vez mais dependentes de infraestruturas de tecnologia e gerenciamento de dados, os ataques cibernéticos estão crescendo em termos de número, complexidade e sofisticação.

A CSS aborda riscos regulatórios, comerciais e operacionais em todo o setor global de gestão de investimentos, apoiando um amplo escopo de gestores de ativos institucionais, fundos de hedge (cobertura), empresas de capital privado e seguradoras. Com sua indicação para a CyberTech 100, a CSS continua a ganhar impulso e oferecer soluções e serviços de segurança cibernética líderes de mercado para monitoramento da dark web, desenvolvimento e análise de políticas e procedimentos, testes de segurança, treinamento cibernético e avaliações de preparação. A experiência da CSS em regulamentações que regem a proteção e o uso de informações de identificação pessoal (PII), como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA), está sendo cada vez mais alavancada por gestores de investimento e consultores que buscam implementar os controles necessários para gerenciar adequadamente os dados relacionados para investidores e funcionários.

"Estamos entusiasmados por sermos incluídos entre as empresas de segurança cibernética mais inovadoras do mundo", disse E.J. Yerzak, diretor de Serviços Gerenciados de TI e Cibersegurança da CSS. "A CSS utiliza tecnologia baseada em IA apoiada pela experiência interna em regulamentação e segurança cibernética para fazer parceria com empresas no desenvolvimento de um programa abrangente de gestão de riscos de segurança cibernética. As notícias mais recentes na área de defesa cibernética aceleraram a necessidade de os clientes adotarem uma abordagem mais proativa para desenvolver a força e a maturidade de suas defesas de segurança cibernética."

Sobre a CSS:

A Compliance Solutions Strategies (CSS) é uma parceira global de confiança de RegTech que reúne de forma única soluções inovadoras voltadas para a tecnologia para auxiliar empresas de serviços financeiros a navegar por um caminho claro e estratégico através do complexo e fragmentado espaço regulatório global. Nossas soluções e serviços ajudam as empresas a cumprir os prazos regulatórios, ao mesmo tempo em que otimizam dados de conformidade, operações e tecnologia. A CSS engloba uma gama completa de disciplinas de conformidade global, que abrangem relatórios de fundos, relatórios de transações, monitoramento de investimentos, gestão de conformidade, serviços de conformidade e serviços gerenciados, com uma abordagem complementar e centralizada para a gestão estratégica de dados regulatórios chamada RBOR (Regulatory Book of Record). Atualmente, a empresa atende a mais de 650 clientes na vertical de serviços financeiros, composta por fundos de hedge, gestores de ativos tradicionais e administradores de fundos, incluindo instituições de compra e venda de nível 1. A CSS mantém uma presença global na América do Norte e na Europa com escritórios voltados para o cliente em Nova York, Londres, Dublin, Paris, Luxemburgo, Amsterdã e Estocolmo. Para mais informações sobre a CSS, acesse www.cssregtech.com.

