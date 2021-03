Estreia marcante para o "Reaper of Death", pois ele domina a mais recente oferta de moeda para colecionadores da Royal Canadian Mint

A descoberta do Thanatotheristes degrootorum aprimora a compreensão de paleontólogos sobre o passado pré-histórico do Canadá. Considerada como estando no topo da cadeia alimentar, essa espécie de tiranossauro é anterior ao Tiranossauro rex em 12 milhões de anos e estima-se que tivesse oito metros de comprimento. Os fragmentos fósseis, encontrados por John e Sandra De Groot durante uma caminhada com a família ao longo do rio Bow em Alberta, são a inspiração para esta moeda. O crânio fossilizado do gigante aparece no topo da moeda folheada de ródio negro, dando-lhe uma textura rochosa e realmente capturando a história deste carnívoro bípede, cheio de dentes e de nome assustador. Esta moeda empolgante e muitas outras podem ser encomendadas à Mint a partir de hoje.