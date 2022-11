Estreia mundial do documentário exclusivo sobre Tsai Ming-liang na TaiwanPlus

TAIPEI, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em meio aos preparativos para o Golden Horse Awards neste fim de semana, a maior cerimônia de premiação de cinema em língua chinesa do mundo, a TaiwanPlus lançou um documentário exclusivo sobre o aclamado diretor internacional Tsai Ming-liang. O documentário "The Pursuit of a Cinematic Dream" apresenta imagens únicas da evolução da filosofia de direção de Tsai. Este é um dos únicos casos em que o diretor da New Wave apareceu em um documentário sobre o seu trabalho.

O diretor nascido na Malásia e baseado em Taiwan é considerado um dos cineastas mais proeminentes do cinema da New Wave de Taiwan, um movimento na indústria cinematográfica de Taiwan após o levantamento da lei marcial na década de 1980. Filmado na casa de Tsai em Taipei, o documentário original da TaiwanPlus é um reflexão intimista do relacionamento pessoal de Tsai com o cinema, explorando a maneira como suas experiências se traduzem na tela. "Sinto que minha abordagem de filmagem está mudando", disse ele ao contemplar a evolução de seu estilo em relação à sua idade. "Eu comecei a pensar nisso mais como pintura... Eu também tenho visto o mundo dessa maneira."

Michael Yu, CEO interino da TaiwanPlus, acredita que os filmes de Tsai Ming-liang oferecem uma visão autêntica da cultura de Taiwan. "Estou honrado por a estreia do documentário sobre Tsai Ming-liang ser realizada na TaiwanPlus", ele disse. "A perspectiva sincera e o olhar artístico penetrante dele são uma pedra angular do filme taiwanês." Os filmes minimalistas de Tsai, fortemente influenciados por diretores do Nouvelle vague europeia, foram amplamente elogiados por críticos de cinema tanto em Taiwan quanto no exterior.

Uma seleção de outras obras de Tsai também será lançada na TaiwanPlus no próximo mês, incluindo Rebeldes do Deus Neon, o trabalho de estreia de Tsai, Vive L'Amour, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, e The River, premiado com o Prêmio Especial do Júri no Festival de Cinema de Berlim. O documentário e outros filmes selecionados estão disponíveis gratuitamente em www.taiwanplus.com.

