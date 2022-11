Estreno mundial del documental exclusivo sobre Tsai Ming-liang en TaiwanPlus

TAIPÉI, 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- En medio de los preparativos para los premios Golden Horse Awards de este fin de semana, la ceremonia de premiación de películas en idioma chino más grande del mundo, TaiwanPlus estrenó un documental exclusivo sobre el director aclamado internacionalmente Tsai Ming-liang. El documental titulado "The Puirsuit of a Cinematic Dream" ofrece una visión única de la progresión de la filosofía de dirección de Tsai. Es una de las pocas veces en las que el director "new wave" ha aparecido en un documental sobre su trabajo.

El director nacido en Malasia y residente en Taiwán es considerado como uno de los cineastas más destacados del cine "new wave" de Taiwán, un movimiento en la industria cinematográfica de Taiwán iniciado tras el levantamiento de la ley marcial en la década de 1980. Filmado en el hogar de Tsai en Taipéi, el documental original de TaiwanPlus es un reflejo íntimo de la relación personal de Tsai con el cine, explorando la forma en que sus experiencias se trasladan a la pantalla. "Siento que mi enfoque cinematográfico está cambiando", dice mientras contempla la evolución de su estilo en relación con su edad. "He comenzado a pensar en ello más como en pintar... También he estado viendo el mundo de esta manera".

Michael Yu, el director ejecutivo interino de TaiwanPlus, cree que las películas de Tsai Ming-liang ofrecen un vistazo auténtico a la cultura de Taiwán. "Me siento honrado de que se estrene el documental de Tsai Ming-liang's en TaiwanPlus", afirmó. "Su perspectiva honesta y su profundo ojo artístico son la piedra angular del cine taiwanés". Las películas artísticas y minimalistas de Tsai, muy influenciadas por los directores del cine "new wave" europeo, han sido ampliamente elogiadas por los críticos de cine tanto en Taiwán como en el extranjero.

También se estrenará una colección de otras obras de Tsai en TaiwanPlus el próximo mes, entre las cuales se incluyen: "Rebels of the Neon God", el debut de Tsai; "Vive L'Amour", ganadora del León de Oro en el Festival de Cine de Venecia; y "The River", que recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Berlín. El documental y las películas seleccionadas adicionales están disponibles de forma gratuita en www.taiwanplus.com.

Acerca de TaiwanPlus

