LOS ANGELES, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A nova série da Netflix Gunther's Millions é um programa diferente de tudo que vimos desde o surgimento de Tiger King. Seu tema bizarro e sombrio mantém os espectadores grudados na tela enquanto perguntam: "Isso pode ficar mais louco? " E é mais louco!

Gunther VI, estrela de "Gunther - O Cachorro Milionário" da Netflix

A série empolgante, que estreou em 1º de fevereiro, expande a história de Gunther VI (pastor alemão no valor de US$ 400 milhões) e seu mestre de fantoches, o magnata italiano, Maurizio Mian. Mais uma vez, um homem de Pisa abriu um novo caminho para o brilhantismo não convencional da mesma forma que o próprio Galileu Galilei fez em Pisa séculos atrás.

Como cuidador de Gunther, Mian mergulhou os pés e as patas no negócio de NFT com uma coleção planejada chamada "Gunther's Rich Dog Collection". Uma ilha particular denominada Leaf Cay, anteriormente de propriedade de Nicolas Cage, também está sendo comprada por Gunther. O preço da compra? Bem, Maurizio pode dizer isso.

Com a compra de Leaf Cay, Mian e The Gunther Corporation planejam continuar a pesquisa científica sobre felicidade, experimentos sociais, buscar iniciativas de bem-estar animal e diversificar os ativos de Gunther.

Com foco em uma herança de quase meio bilhão de dólares deixada para Gunther, a história por trás de Gunther's Millions gira em torno das escapadas do cachorro idealizadas por Mian, em relação à neuropsicanálise de sua pesquisa. A partir desses estudos, espera-se que uma compreensão mais concreta do comportamento humano emocional seja alcançada por meio de lentes inéditas.

Gunther e seu patrimônio- originalmente propriedade de uma misteriosa condessa alemã envolta em segredo - foi o único beneficiário de um dos principais gigantes farmacêuticos da Europa, responsável pelo medicamento para osteoporose, Fosamax. O cachorro foi deixado sob os cuidados de Mian após a morte abrupta da condessa, e sem marido, filhos ou parentes próximos para administrar sua riqueza, Mian (um amigo da família) foi escolhido com base em seu estranho, mas acentuado brilho para administrar seu patrimônio.

O que se seguiu foram captação de atenção, multidões de fãs, imprensa global, laços de celebridades, carros esportivos raros, mega iates, clubes noturnos de "amor livre", sonegação de impostos, bandas pop cult, times de futebol liderados por estrelas pornôs, a mansão de Madonna em Miami Beach e, de maneira bastante intrincada, um projeto de pesquisa de três décadas sobre a busca da felicidade.

Surpreendentemente, esta é a ponta do iceberg, já que a história de Gunther não acabou, nem a linhagem canina vale mais do que seu peso coletivo em ouro.

Gunther's Millions está sendo transmitida na Netflix.

FONTE The Gunther Corporation

