LOS ANGELES, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- La nouvelle série Netflix Gunther, le chien qui valait des millions est totalement différente de tout ce qui se fait depuis Tiger King. Son sujet étrange et sordide séduit les téléspectateurs qui se demandent : « Peut-on faire plus fou ? ». Eh bien oui !

Gunther VI, star of Netflix's Gunther's Millions

Cette série à succès, diffusée depuis le 1er février, raconte l'histoire de Gunther VI (berger allemand d'une valeur de 400 millions de dollars) et de son maître, le magnat italien Maurizio Mian. Une fois de plus, un homme originaire de Pise a tracé une nouvelle voie pour l'intelligence non conventionnelle, comme Galilée l'a fait il y a des siècles.

Maître de Gunther, Maurizio Mian s'est lancé dans le business des NFT en créant une collection appelée « Gunther's Rich Dog Collection ». Une île privée baptisée Leaf Cay, autrefois détenue par Nicolas Cage, a également été achetée par Gunther. Le prix d'achat ? Maurizio peut vous le dire.

Avec l'achat de Leaf Cay, Maurizio Mian et The Gunther Corporation prévoient de poursuivre la recherche scientifique sur le bonheur, les expériences sociales, les initiatives de protection des animaux et la diversification des actifs de Gunther.

Axée sur un héritage de près d'un demi-milliard de dollars laissé à Gunther, l'histoire de la série Gunther, le chien qui valait des millions relate les escapades du chien orchestrées par Maurizio Mian, en relation avec la neuropsychanalyse de ses recherches. Grâce à ces études, on espère parvenir à comprendre de manière plus concrète le comportement humain émotionnel à travers des prismes inédits.

Gunther et sa succession, qui appartenait à l'origine à une mystérieuse comtesse allemande entourée de secret, a été l'unique bénéficiaire de l'un des principaux géants pharmaceutiques européens à l'origine du médicament contre l'ostéoporose, le Fosamax. Le chien a été confié à Maurizio Mian après la mort brutale de la comtesse. Sans mari, ni enfant, ni proche parent pour gérer sa fortune, Maurizio Mian (un ami de la famille) a été choisi en raison de son intelligence étrange mais vive pour gérer sa succession.

S'en sont suivi des admirateurs, des foules de fans, une presse mondiale, des liens avec des célébrités, des voitures de sport rares, des méga-yachts, des boîtes de nuit « free love », de l'évasion fiscale, des groupes pop cultes, des équipes de football dirigées par des stars du porno, le manoir de Madonna à Miami Beach et, chose assez complexe, un projet de recherche du bonheur qui dure depuis 30 ans.

Étonnamment, il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg, car l'histoire de Gunther, tout comme la lignée canine qui vaut plus que son poids en or, n'est pas terminée.

La série Gunther, le chien qui valait des millions est disponible en streaming sur Netflix.

