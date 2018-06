Estrella Jalisco invita a los aficionados norteamericanos al fútbol a apoyar a la Selección Nacional de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2018™

Para marcar el lanzamiento oficial, Estrella Jalisco ha reclutado el apoyo de leyendas: Alexi Lalas de EE. UU., Luis Hernández de México y Dwayne de Rosario de Canadá, que están convocando a sus compatriotas a comprometer el apoyo a la SNM. Juntos firmarán el Acuerdo del Equipo Adoptado de Fútbol Norteamericano, que celebra lo que une al continente y jura lealtad futbolística a México por los 30 días del torneo por la Copa Mundial de la FIFA™, que comienza el 14 de junio.

Un continente tras un equipo

Sin los Estados Unidos ni Canadá en competencia en la Copa Mundial de la FIFA 2018™, Estrella Jalisco ve una oportunidad para que los vecinos se unan. Los aficionados que alienten a la SNM mediante el uso del hashtag #VamosPorLaEstrella participarán por una chance de ganar diversos premios, entre los que se incluyen un gran premio de convertirse en embajador oficial de Estrella Jalisco durante los próximos cuatro años, con acceso a Estrella Jalisco ilimitada y acceso a los partidos del Tour de la SNM en los Estados Unidos.

Estrella Jalisco lanzó una campaña previamente este año, enraizada en el orgullo por la Selección Nacional de México, llamada "Vamos Por La Estrella". La marca ha respaldado a la SNM a medida que juegan para convertirse en campeones de la Copa Mundial de la FIFA™, y buscan obtener la estrella en su camiseta ganando el torneo. La inspiración de la campaña no es solo apoyar al equipo, sino también unir a todos los aficionados al fútbol en su pasión.

"Hay un motivo por el que 'Mi Casa es su Casa' es una frase bien conocida. A los mexicanos se los conoce por su calidez y hospitalidad, y Estrella Jalisco quiere extender una invitación a los aficionados a equipos no mexicanos de nuestro continente y que se sumen a la diversión de la Copa Mundial de la FIFA 2018™, incluso si su equipo no juega", dijo Lara Krug, vicepresidenta de Estrella Jalisco y Marcas Regionales para Anheuser-Busch. "No es fácil apoyar a un equipo al cual normalmente no alientas, pero creemos que a la hora de unir a las personas, la cerveza puede hacer lo imposible".

La cerveza reúne a los aficionados

Los representantes en la ceremonia de firma en Los Ángeles esperan que el pedido de Estrella Jalisco, junto con la proximidad de México y su estatus como vecino les darán a los aficionados de Estados Unidos y Canadá el empujón que necesitan para plantarse junto a los aficionados mexicanos, famosos por su orgullo y fervor.

"Para todos los que amamos y apoyamos a los equipos de EE. UU. y Canadá, este es un verano difícil. Pero todavía tenemos amor y apoyo para dar, y por eso me entusiasma ayudar a Estrella Jalisco a dar la bienvenida a aficionados nuevos, aunque sean temporarios, de la Selección de México", dijo la ex estrella del fútbol Alexi Lalas. "Me enorgullece darle mi afecto y mi apoyo a la Selección de México, y adoptar a este equipo como el propio…pero solo por el verano. De nada."

Estrella Jalisco es la Cerveza Patrocinadora Oficial de la Selección Nacional de México (SNM) en los Estados Unidos. La Copa Mundial de la FIFA 2018™ tendrá lugar este verano del 14 de junio al 15 de julio, en 12 sedes en 11 ciudades a través de Rusia. Entre los 32 equipos clasificados están México, Argentina, España, Brasil y Alemania, esta última el equipo que la SNM enfrentará en la Fase de Grupos.

Acerca de Estrella Jalisco

Estrella Jalisco es una cerveza suave, refrescante y ligera de México, con más de 100 años de tradición en la elaboración de cerveza. Elaborada en Jalisco, México, cuna del tequila, Estrella Jalisco tiene 4.5 por ciento de graduación alcohólica. La marca se presentó en los Estados Unidos en 2016, y se está convirtiendo rápidamente en favorita entre los aficionados a la cerveza.

