Estrellas promueven la campaña mundial de concientización sobre la adopción de mascotas Remember Me Thursday®

Vocera oficial de la campaña de 2019, Bethenny Frankel es la fundadora y CEO de Skinnygirl, una marca de estilo de vida que ofrece soluciones prácticas a la mujer, como el reciente lanzamiento de la Skinnygirl Jeanswear Collection. Frankel saltó a la fama por primera vez gracias a la serie del canal Bravo "The Real Housewives of New York City". Participó de invitada en la serie de ABC "Shark Tank", que ha sido elogiada por la crítica, y la revista Forbes la nombró en su lista de las 100 celebridades más poderosas. Frankel hace poco suscribió un contrato multianual con MGM Television y Mark Burnett para generar proyectos televisivos sin guion que ella producirá. Además, Bethenny creó la iniciativa mundial "B Strong: Disaster Relief" para la asistencia en caso de desastres. El programa de esta iniciativa les ofrece a las personas tarjetas de regalo y tarjetas bancarias muy necesarias, y suministros cruciales, por lo cual puede ayudar en tiempo real, y ha recaudado aproximadamente $1.25 millones en tarjetas de efectivo y ha recolectado más de $20 millones en suministros para asistencia a damnificados. Bethenny comparte su hogar con sus perros rescatados Biggie y Smallz, que a diario llevan alegría y risa a su vida. El amor que comparten se puede apreciar en el anuncio de servicio público de Remember Me Thursday® de Bethenny, el cual se puede ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=2Vr__OXZhQs.