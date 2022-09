Estudantes internacionais concluem sua participação na cúpula Global de IA para atrair recursos globais

RIAD, Arábia Saudita, 19 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Um grupo de estudantes de pós-graduação de IA de várias universidades internacionais de prestígio concluiu sua participação na segunda edição da Cúpula Global sobre Inteligência Artificial, que terminou ontem em Riad e visitou o Palácio Masmak, no centro de Riad, para conhecer a história da capital.

Os estudantes representaram seis países e se juntaram a vários bolsistas sauditas da mesma especialização. A participação dos estuantes ocorreu dentro da iniciativa de intercâmbio de conhecimento promovida pela "SDAIA" e recebeu 19 estudantes do sexo masculino e feminino de diferentes nacionalidades, incluindo EUA, Reino Unido, Índia, Jordânia, Argélia, Coréia do Sul e Nigéria, que estudam em prestigiadas universidades e institutos internacionais, como a Universidade Sorbonne em Paris, a Universidade de Oxford, University College London, Universidade de Durham, Universidade de Nottingham, Universidade de Sussex no Reino Unido, o Massachusetts Institute of Technology, nos EUA, e o King's College London.

Por meio dessa iniciativa, a SDAIA teve como objetivo atrair recursos globais de inteligência artificial e aprimorar o papel dos jovens ilustres com base na Visão 2030 do Reino e suas aspirações para capacitá-los a liderar o futuro da inteligência artificial no Reino, na região e no mundo.

Nesta ocasião, o presidente da SDAIA, Dr. Abdullah Al-Ghamdi explicou que a iniciativa de intercâmbio de conhecimento foi desenvolvida para alcançar vários benefícios, como envolver estudantes visitantes em diálogos de troca de conhecimento para explorar oportunidades de cooperação futura e apresentá-los aos esforços do Reino em ser pioneiros em dados e inteligência artificial e o futuro do setor durante uma jornada que os estudantes sauditas liderarão com seus colegas de universidades internacionais.

Ele enfatizou que a "SDAIA" tem como objetivo, por meio da iniciativa, construir parcerias qualitativas que apoiem seus esforços em dados e inteligência artificial e ajudem a atrair recursos globais que alcancem adição qualitativa ao Reino, acrescentando que a iniciativa contribui para ativar o papel diferenciado da juventude saudita e engajando-os em um diálogo real que desenvolva seu espírito de liderança e mostre suas capacidades de conhecimento. Al-Ghamdi disse que isso melhorará a posição do Reino em dados e inteligência artificial, observando que a iniciativa oferece a oportunidade de compartilhar conhecimentos e explorar oportunidades de cooperação futura por meio de um diálogo construtivo que reúna jovens sauditas e estudantes de pós-graduação estrangeiros.

