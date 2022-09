Les étudiants internationaux concluent leur participation au Sommet mondial sur l'IA pour attirer les compétences internationales

RIYADH, Arabie saoudite, 19 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Un groupe d'étudiants diplômés en IA de plusieurs universités internationales prestigieuses ont conclu leur participation à la deuxième édition du Sommet mondial sur l'intelligence artificielle, qui a pris fin hier à Riyad ; ils ont visité le palais Masmak dans le centre de Riyad pour connaître l'histoire de la capitale.

International students conclude their participation in Global AI Summit to attract global capabilities

Les étudiants, représentant six pays, étaient accompagnés de plusieurs étudiants boursiers saoudiens du même domaine de spécialisation. Leur participation faisait partie de l'initiative d'échange de connaissances lancée par la « SDAIA » accueillant 19 étudiants et étudiantes de différentes nationalités, notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Inde, de Jordanie, d'Algérie, de Corée du Sud et du Nigéria, et d'universités et d'instituts prestigieux tels que l'Université de la Sorbonne à Paris, l'Université d'Oxford, l'University College de Londres, l'Université de Durham, l'Université de Nottingham, l'Université de Sussex au Royaume-Uni, le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis et le King's College de Londres.

Par cette initiative, la SDAIA cherchait à attirer les talents internationaux en matière d'intelligence artificielle et à accroître le rôle d'une brillante jeunesse, dans le cadre du plan Vision 2030 du royaume aspirant à les mener vers l'avenir de l'intelligence artificielle à l'échelle du royaume, de la région et du monde.

À cette occasion, le président de la SDAIA, Abdullah Al-Ghamdi, a expliqué que l'initiative d'échange de connaissances présentait plusieurs avantages, notamment celui d'encourager les étudiants invités à nouer des dialogues d'échanges de connaissances afin d'explorer des possibilités de futures coopérations ; il s'agit également de leur faire part des efforts d'innovation du royaume en matière de données, d'intelligence artificielle et pour l'avenir du secteur à l'occasion d'un voyage que les étudiants saoudiens réaliseront avec leurs pairs des universités internationales.

Il a souligné que la « SDAIA » cherchait, à travers cette initiative, à nouer des partenariats qualitatifs pour soutenir les efforts en matière de données et d'intelligence artificielle et à attirer les compétences mondiales dans le royaume, ajoutant que l'initiative contribuait à renforcer le rôle éminent de la jeunesse saoudienne et à l'engager dans un véritable dialogue qui développe leur esprit de leadership et illustre leurs connaissances. Abdullah Al-Ghamdi a déclaré que ceci renforcerait la position du royaume en matière de données et d'intelligence artificielle, observant que l'initiative offrait la possibilité d'échanger des connaissances et d'explorer les possibilités de coopération grâce à un dialogue constructif qui rassemble les jeunes saoudiens et les étudiants diplômés étrangers.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901312/SDAIA.jpg

