Estudiantes de Gales visitaron una escuela primaria de Queens, Nueva York, para experimentar la enseñanza explícita de la escritura

"La escritura puede servir de puente entre culturas, donde aprendemos lo que hace que cada uno de nosotros sea único, así como descubrir cuánto más tenemos en común de lo que se suponía anteriormente. Me entusiasma la experiencia de que los estudiantes estadounidenses y galeses hayan aprendido tanto los unos de los otros durante la semana pasada", dijo la Dra. Toni-Ann Vroom, codirectora ejecutiva de TWR.

Los profesores de St. Cadoc's y St. Peter's, han estado aprendiendo las estrategias de escritura de TWR como preparación para el próximo año escolar. Los equipos directivos de las escuelas querían visitar una escuela primaria que hubiera tenido éxito con el método Hochman de The Writing Revolution.

Tras las conversaciones con TWR, las escuelas de Cardiff decidieron visitar la P.S. 60, una escuela asociada a TWR.

Desde 2017, la P.S. 60 ha estado utilizando el Método Hochman, un método de enseñanza de la escritura expositiva que puede incorporarse a todos los grados y materias. El método fue desarrollado por la Dra. Judith C. Hochman, antigua directora de The Windward School en White Plains, NY, fundadora de The Writing Revolution y coautora del libro del mismo nombre.

US News y GreatSchools.org han identificado los resultados de las pruebas estatales de la P.S. 60 y el progreso de los alumnos como "por encima de la media". Además, la P.S. 60 ha obtenido una calificación de equidad educativa superior a la media por parte de GreatSchools.org.

Elizabeth Orsini-Fox, directora de la P.S. 60, captó la emoción que sintieron los alumnos y el personal de su escuela durante la visita: "Estoy orgullosa de nuestra asociación con TWR y de cómo nuestros profesores disfrutaron al compartir su dominio del método Hochman con nuestros nuevos amigos galeses. Espero que sigamos teniendo éxito en la aplicación del método Hochman y en la creación de una relación global que aumente el dominio de la escritura y el amor por [la lengua] de nuestros alumnos".

"Ha sido una experiencia maravillosa poder aprender de la experiencia de los profesores de la P.S. 60, y del equipo de The Writing Revolution", dijo Gareth Rein, director de St. Peter's, sobre el personal docente de St. Peter's que viajó con los estudiantes.

"Este viaje ha sido una oportunidad única para todo el grupo; viajar más de 3,000 millas para aprender cosas increíbles sobre la escritura, sobre otra cultura. Tener experiencias como esta para un grupo de niños tan jóvenes es algo que recordarán para siempre", dijo Rein.

Rachel Fisher, directora de St. Cadoc's, está de acuerdo: "[El viaje ha sido] una oportunidad única para ellos... los alumnos han podido hacer cosas que solo se pueden soñar a esa edad".

"El personal y los alumnos de la P.S. 60 tuvieron la maravillosa oportunidad de conocer y trabajar en colaboración con el personal y los alumnos de St. Peter's y St. Cadoc's. Sus alumnos trabajaron mano a mano con los de la PS 60, compartieron ideas, discutieron las similitudes y diferencias culturales y desarrollaron amistades que durarán toda la vida", señaló Kathleen Degnan, subdirectora de la P.S. 60.

Tata Njini, de 11 años, una alumna de St. Peter's a la que le gustaba escribir desde pequeña, recordó a los alumnos de la P.S. 60 como "muy amables, [y] acogedores".

Reuben Attard, de 10 años, alumno de St. Cadoc's, disfrutó aprendiendo a "ampliar las frases, a utilizar los apositivos y el esquema de un solo párrafo" de los profesores de la P.S. 60.

"Me siento muy orgullosa de venir a la P.S. 60", afirmó Katelyn L., alumna de quinto grado de la P.S. 60. "Han venido niños de Gales a visitarnos para ver cómo utilizamos The Writing Revolution... Ha sido una experiencia increíble".

P.S. 60, St. Cadoc's y St. Peter's han expresado su interés en convertirse en amigos por correo y continuar su colaboración.

Acerca de The Writing Revolution

Fundada por la Dra. Judith C. Hochman y con sede en la ciudad de Nueva York, la misión de The Writing Revolution es permitir que los estudiantes, especialmente los de comunidades históricamente marginadas, desarrollen sus habilidades de escritura —un elemento que permite mejorar la comprensión lectora y la capacidad de pensar de forma más crítica— para que tengan mayores oportunidades de triunfar en la escuela, en el trabajo y en la vida.

TWR capacita y apoya a los profesores y líderes escolares en la implementación del Método Hochman, un conjunto explícito de estrategias probadas y basadas en la evidencia para la enseñanza de la escritura expositiva. El método inicia en las oraciones para llegar a las composiciones y está integrado en los planes de estudio de todas las áreas de contenido y niveles de grado. La organización cree que la mejora de las habilidades de escritura favorece la mejora del rendimiento académico general y posicionará a los estudiantes con un conjunto de habilidades personales más fuertes que pueden ayudar a reducir la brecha de la desigualdad social. TWR ha posicionado la enseñanza de la escritura como una solución para ayudar a abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes que se ha visto exacerbada por la pandemia de la COVID-19.

Publicado en 2017, el libro The Writing Revolution: A Guide To Advancing Thinking Through Writing In All Subjects and Grades, fue coescrito por la Dra. Hochman y Natalie Wexler. The Writing Revolution, un éxito de ventas dentro de la comunidad de educadores, se ha vendido en los 50 estados de Estados Unidos, en 36 países y en más de 1,000 colegios y universidades.

A través de cursos, talleres y seminarios web, la huella formativa de TWR se extiende por Norteamérica y otros 17 países.

Aunque el libro y los cursos de TWR están disponibles para su compra por parte de cualquier educador, escuela, distrito y miembro de la comunidad, la organización centra su trabajo de asociación en las instituciones educativas que se encuentran dentro de los barrios históricamente marginados.

Contacto:

The Writing Revolution

90 Broad St, Third Floor

New York, NY 10004

thewritingrevolution.org

[email protected]

+1 (212) 206-0985

Enlaces

The Writing Revolution

St. Cadoc's RC Primary School; Cardiff, Gales

St. Peter's RC Primary School; Cardiff, Gales

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832812/Writing_Revolution.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832813/Welsh_student.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740672/TWR_Logo.jpg

FUENTE The Writing Revolution

SOURCE The Writing Revolution