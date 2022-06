来自威尔士的学生参观了纽约皇后区的一所小学，体验明确写作指导

"写作革命"(The Writing Revolution,简称:TWR)联合执行董事Toni-Ann Vroom博士表示:"写作可以作为不同文化之间的桥梁,让我们了解到每个人的独特之处, 并发现我们之间的共同点比之前预想的要多得多。过去一周美国和威尔士的学生们向彼此学到了很多,这令我很受鼓舞。"

圣卡多克和圣彼得小学的教师在为即将到来的新学年做准备期间学习了TWR写作策略。随后两所学校的领导团队想安排一次参观,去了解在"写作革命"的霍奇曼方法(Hochman Method)领域获得成功的一所小学。

与TMR讨论后,这两所卡的夫小学决定访问作为TWR合作学校的第60公立小学。

自2017年以来,第60公立小学一直采用霍奇曼方法,这是一种可以纳入所有年级和科目领域的说明性写作指导。这种方法由Judith C. Hochman博士开发, 她是纽约州白原市Windward学校的前校长,也是"写作革命"的创始人和同名书籍的合著者。

《美国新闻》和GreatSchools.org已分别将第60公立小学的全州测验分数和学生进步确认为"高于平均水平"。此外,第60公立小学还在GreatSchools.org的教育公平评级中获得了"高于平均水平"的评价。

第60公立小学校长Elizabeth Orsini-Fox表达了该校学生和员工对于此次访问的兴奋之情:"对于我们与TWR进行的合作,以及我校教师乐于与我们的威尔士新朋友分享对于霍奇曼教学法的掌握,我感到非常自豪。 我期待着继续成功实施霍奇曼方法,并建立这一全球关系,以提高我们学生的写作能力和对[语言]的热爱。"

圣彼得小学校长Gareth Rein在谈到该校教师陪同学生进行此次访问时表示: "能够学习第60公立小学的老师们以及‘写作革命'团队的专业知识, 对我们来说是一次极佳的体验。"

Rein还说道:"这次旅行对我们整个代表团来说都是非常难得的机会;我们经过3000多英里的旅程去了解关于写作以及另一种文化的非凡之处。对这些年龄尚小的孩子们来说,这样的经历将令他们永远难忘。"

圣卡多克小学校长Rachel Fisher 赞同这一说法,她表示:"[旅程已成为]对他们来说是一生难得的机会……这些学生们体验到了其他人在那个年纪只能梦想的事情。"

第60公立小学助理校长Kathleen Degnan表示:"第60公立小学的教职员和学生得到了这次难得的机会, 与圣彼得小学和圣卡多克小学的 教职员和学生见面。这两所小学的学生与第60公立小学的学生们一起学习,分享想法,讨论了文化的相似性和差异,并建立了将持续一生的友谊。"

11岁的Tata Njini是 圣彼得小学的一名学生,从小喜欢写作,她回忆说,第60公立小学的学生们"非常友善和热情"。

10岁的Reuben Attard是圣卡多克小学的一名学生,他非常喜欢向第60公立小学的老师学习如何"扩展句子、使用同位语和单段落提纲"。

第60公立小学五年级的Katelyn L.说道:"我为能就读第60公立小学而感到自豪。来自威尔士的学生们来到我们这里,了解我们如何运用‘写作革命'……这是一次非常棒的体验。"

第60公立小学、 圣卡多克小学和圣彼得小学 已表示有兴趣成为笔友并继续合作。

关于"写作革命"

"写作革命"由Judith C. Hochman博士创立,总部位于纽约市,其使命是使学生(特别是传统上边缘化社区中的学生)能够培养写作技能,借以提高阅读理解能力和更严谨思考的能力,这样他们就有更多机会在学校、工作场所和生活中取得成功。

TWR为教师和学校领导提供培训和支持以实施霍奇曼方法,这是一套明确的、经过验证的循证型说明文写作教学策略。这种方法覆盖从句子到作文的不同阶段,并可纳入到所有内容领域和年级的课程中。该组织认为,提高写作技能有助于提高整体学习成绩,并将使学生拥有更强的个人技能组合,有助于缩小社会不平等差距。TWR将写作教学定位为一种解决方案,用以帮助解决因新冠疫情而加剧的学生学习所受的影响。

《The Writing Revolution: A Guide To Advancing Thinking Through Writing In All Subjects and Grades》一书出版于2017年, 由Hochman博士和Natalie Wexler合著。作为教育界的畅销图书,《The Writing Revolution》在美国所有50个州、36个国家和1000多所学院和大学销售。

通过课程、讲习班和网络研讨会,TWR的培训遍及北美和其他17个国家。

TWR的图书和课程面向所有教育工作者、学校、地区和社区成员出售,但该组织的合作重点是传统上边缘化社区的教育机构。

