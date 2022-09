ESTUDO CIENTÍFICO INDEPENDENTE NÃO ENCONTRA OU IDENTIFICA PFAS EM RECIPIENTES IPACKCHEM DE FLUORETAÇÃO "IN-MOLD" AVANÇADA

PARIS, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Um estudo independente desenvolvido e supervisionado pela Environmental Standards, Inc. e conduzido pela Pace Analytical Services LLC descobriu que nenhuma substância per- e polifluoroalquil (PFAS) foi identificada ou encontrada no conteúdo dos recipientes de fluoretação "In- Mold" (IMF) avançada desenvolvidos pela IPACKCHEM.

"Este estudo confirma que o processo de barreira de IMF avançada da IPACKCHEM cria embalagens que são seguras, protegidas e sustentáveis, e uma solução para a lixiviação de PFAS de recipientes fluorados. Acreditamos que nossa tecnologia e nosso processo podem ajudar a fornecer os benefícios das embalagens de HDPE fluorado, ao mesmo tempo em que protegemos a saúde pública e o meio ambiente", disse JP Morvan, diretor executivo da IPACKCHEM.

Em março de 2021, a EPA constatou que determinados recipientes HDPE apresentavam um risco de lixiviação de PFAS no conteúdo dos recipientes. O estudo da EPA detectou oito PFAS diferentes nos recipientes de HDPE fluorados, com níveis que variavam de 20 a 50 partes por bilhão.

Desde então, aEPA observou que os processos de fluoretação que utilizam gás flúor sem a presença de oxigênio podem reduzir o risco de formação de PFAS. Além disso, a FDA autorizou o uso de recipientes com tecnologia de barreira para o uso de alimentos apenas quando a fluoretação dos recipientes for feita por meio de processos de fabricação que utilizem nitrogênio.

O processo de IMF avançada de propriedade da IPACKCHEM utiliza uma mistura diluída de flúor em nitrogênio que reage apenas com a superfície interna do recipiente para criar uma barreira à migração química, garantindo a integridade e pureza do produto.

Descobertas do estudo da Pace sobre recipientes de IMF avançada

O estudo independente, cujo resumo foi divulgado hoje, foi conduzido por cientistas da Pace Analytical Services. Os testes foram desenvolvidos e supervisionados pela Environmental Standards, uma empresa de consultoria química especializada com experiência significativa nesses tipos de testes.

O estudo foi conduzido utilizando um processo altamente robusto com várias amostras, um solvente agressivo e testes longitudinais em diferentes prazos.

O estudo avaliou se qualquer um dos 19 compostos PFAS alvo 1 foi encontrado em um solvente de metanol após exposição de um a três meses, para os diferentes tipos de recipientes que estavam disponíveis comercialmente fora dos Estados Unidos.

foi encontrado em um solvente de metanol após exposição de um a três meses, para os diferentes tipos de recipientes que estavam disponíveis comercialmente fora dos Estados Unidos. Nenhum dos PFAS alvo foi detectado nas amostras dos recipientes de IMF avançada da IPACKCHEM no limite ou acima do limite de quantificação (LOQ).

O estudo foi realizado por meio de um contrato com a Steptoe & Johnson e financiado pela IPACKCHEM.

"Acreditamos que era importante submeter nossos recipientes industriais de IMF avançada a testes científicos para determinar se eles desempenhavam com segurança e de acordo com nossos mais altos padrões. Estamos satisfeitos com os resultados desses testes, o que pode dar aos usuários a confiança de que podem usar nossos recipientes com segurança", disse Morvan.

IPACKCHEM

A IPACKCHEM foi fundada há três décadas com a missão de melhorar o manuseio de produtos químicos especiais a partir de um ponto de vista ambiental e de segurança. Desde então, ela cresceu e tornou-se líder global em embalagens plásticas de alto desempenho e agora atende a clientes de unidades de produção em quatro continentes.

Já de início, a IPACKCHEM introduziu produtos inovadores de embalagens de plástico rígido com propriedades de barreira para garantir a segurança do transporte, armazenamento e manuseio de produtos químicos utilizados em proteção de safras, saúde animal, aromas e fragrâncias, produtos farmacêuticos e aplicações laboratoriais.

Os recipientes de plástico rígido com barreira da IPACKCHEM atendem aos rigorosos controles de qualidade de processo e têm certificação das Nações Unidas para o transporte de mercadorias perigosas.

A solução de embalagens proprietária da IPACKCHEM com tecnologia de barreira de IMF avançada é 100% reciclável e também pode ser fabricada utilizando uma alta porcentagem de conteúdo reciclado pós-consumo (até 50%).

1 O estudo foi desenvolvido para testar 19 compostos PFAS, um grupo que inclui os oito compostos PFAS detectados nos estudos da EPA nos EUA.

