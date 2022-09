UN ESTUDIO CIENTÍFICO INDEPENDIENTE DEMUESTRA QUE NO SE IDENTIFICAN NI SE LIXIVIAN PFAS EN LOS CONTENEDORES AVANZADOS CON FLUORACIÓN EN EL MOLDE DE IPACKCHEM

PARÍS, 13 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Un estudio independiente diseñado y supervisado por Environmental Standards, Inc., y ejecutado por Pace Analytical Services LLC, descubrió que no se identificaron sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en el contenido y que no se presentaron lixiviaciones en los contenedores elaborados mediante el proceso patentado "Advanced In-Mold Fluorinated" (IMF, fluoración avanzada en el molde) de IPACKCHEM.

"Este estudio confirma que el proceso de barrera IMF avanzado de IPACKCHEM crea empaques que son seguros, protegidos y sostenibles, y es una solución para la lixiviación de PFAS en los contenedores fluorados. Creemos que nuestra tecnología y proceso ayudan a brindar los beneficios de los empaques HDPE fluorados, a la vez que salvaguardan la salud pública y protegen el medioambiente", afirmó JP Morvan, director ejecutivo de IPACKCHEM.

En marzo de 2021, la EPA descubrió que había ciertos contenedores HDPE con riesgo de lixiviar PFAS hacia su contenido. El estudio de la EPA confirmó que detectó ocho PFAS diferentes en contenedores HDPE fluorados, con niveles oscilando entre 20 y 50 partes por mil millones.

Desde entonces, la EPA ha señalado que los procesos de fluoración que utilizan flúor gaseoso sin la presencia de oxígeno pueden reducir el riesgo de formación de PFAS. Además, la FDA autorizó el uso de contenedores de tecnología de barrera para su uso en alimentos solo cuando la fluoración de los contenedores se realiza a través de procesos de fabricación que utilizan nitrógeno.

El proceso IMF avanzado patentado de IPACKCHEM utiliza una mezcla diluida de flúor en nitrógeno que reacciona únicamente con la superficie interior del contenedor para crear una barrera a la migración química, lo que garantiza la integridad y pureza del producto.

Hallazgos del estudio de Pace sobre contenedores IMF avanzados

El estudio independiente, del cual se publicó hoy un resumen, fue realizado por científicos de Pace Analytical Services con pruebas diseñadas y supervisadas por Environmental Standards, una consultora especializada en química con experiencia significativa en este tipo de pruebas.

Se llevó a cabo utilizando un proceso altamente robusto con múltiples muestras, un solvente agresivo y pruebas longitudinales en marcos de tiempo variables.

El estudio evaluó si se encontraba alguno de los 19 compuestos de PFAS objetivo 1 en un solvente de metanol después de uno a tres meses de exposición para los diferentes tipos de contenedores disponibles a nivel comercial fuera de los Estados Unidos.

en un solvente de metanol después de uno a tres meses de exposición para los diferentes tipos de contenedores disponibles a nivel comercial fuera de los Estados Unidos. Ninguno de los PFAS objetivo fue detectado en el límite de cuantificación (LOQ) o por encima de este en las muestras de los contenedores IMF avanzados de IPACKCHEM.

El estudio se llevó a cabo a través de un contrato con Steptoe & Johnson y fue financiado por IPACKCHEM.

"Considerábamos que era importante someter a pruebas científicas nuestros contenedores industriales IFM avanzados a fin de determinar si se desempeñaban de manera segura y consistente con nuestros más altos estándares. Estamos satisfechos con los resultados de esas pruebas; estas les dan a los usuarios la tranquilidad de que pueden usar nuestros contenedores de manera segura", afirmó Morvan.

IPACKCHEM

IPACKCHEM se fundó hace tres décadas con la misión de mejorar la manipulación de productos químicos especializados tanto desde el punto de vista ambiental como de la seguridad. Desde entonces se ha convertido en un líder global en empaques de plástico de alto desempeño y ahora presta servicios a clientes con plantas de producción en cuatro continentes.

En sus inicios, IPACKCHEM lanzó innovadores productos de empaque de plástico rígido con propiedades de barrera para garantizar el transporte, almacenamiento y manipulación seguros de los químicos utilizados en protección de cultivos, salud animal, sabores y fragancias, productos farmacéuticos y aplicaciones de laboratorio.

Los contenedores plásticos rígidos de barrera de IPACKCHEM cumplen con estrictos controles de calidad de procedimiento y están certificados por las Naciones Unidas para el transporte de sustancias peligrosas.

La solución de empaque patentada de IPACKCHEM con tecnología de barrera IMF avanzada es 100 % reciclable y también se puede fabricar utilizando un alto porcentaje de contenido reciclado posconsumo (hasta el 50 %).

1 El estudio se diseñó para probar 19 compuestos PFAS, un grupo que incluye los 8 compuestos PFAS que fueron detectaron en estudios de la EPA de los Estados Unidos.

