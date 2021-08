Estudo da Accuity revela que falhas de pagamentos custaram à economia mundial US$ 118,5 bilhões em 2020

Principais conclusões do estudo

60% das organizações relataram a perda de clientes, como resultado de falhas de pagamentos.

Menos de 50% estão buscando ativamente melhorar os seus processos de pagamentos, apesar de quase todos os entrevistados citarem a decepção com as taxas relacionadas as falhas.

Mais de um terço dos elementos de dados dos pagamentos ainda são validados manualmente e dois terços das organizações identificaram a redução dos processos manuais como extremamente desafiador.

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Estima-se que os gastos com falhas de pagamentos custaram à economia mundial US$ 118,5 bilhões em taxas, mão de obra e perda de negócios em 2020, de acordo com um estudo da Accuity, uma empresa da LexisNexis® Risk Solutions.

Regionalmente, o custo total com falhas de pagamentos foi de U$ 41,1 bilhões em EMEA, US$ 33,7 bilhões nas Américas e US$ 43,7 bilhões na Ásia-Pacífico (APAC). O relatório mostra que o custo médio com falhas de pagamentos teve uma variação ao redor do mundo, dependendo do tipo de organização. Os bancos gastaram em média aproximadamente US$ 360.000 em 2020 com falhas de pagamentos - o que inclui todas as taxas, mão de obra e custos relacionados ao desgaste do cliente -, enquanto a empresa corporativa gastou em média pouco mais de US$ 200.000.

Uma falha de pagamento é um pagamento rejeitado por um banco beneficiário ou intermediário no fluxo de pagamento. Os pagamentos podem falhar por vários motivos, incluindo informações imprecisas ou incompletas, problemas de entrada de dados devido a erro humano ou dados de referência, e ferramentas de validação inadequadas.

Os principais temas que emergiram das descobertas incluem:

A experiência do cliente é importante: 80% das organizações com mais de 20.000 pagamentos falhados por dia relataram a perda de clientes como resultado. A falha nos pagamentos tem maior impacto no atendimento ao cliente, com 37% das organizações relatando um impacto severo e quase 50% indicando algum impacto.

Há um ponto de inflexão: embora menos de 50% dos entrevistados declararem que estão ativamente tentando reduzir o número de falhas de pagamento, o estudo descobriu que uma taxa de 5% ou mais de falhas de pagamentos. Foi o ponto de inflexão que obrigou 80% das organizações a agir.

Os processos de validação fazem a diferença: problemas com o número da conta foram a causa de um terço dos pagamentos mal-sucedidos e detalhes imprecisos do beneficiário foram o resultado de outro terço. A pesquisa também mostrou que 66% das organizações consideraram a redução de processos manuais extremamente desafiadora. Os processos manuais introduzem o erro humano e tornam o processo de pagamento mais lento e, portanto, menos eficiente.

Dalbir Sahota, Chefe Global de KYC e Gerenciamento de Produtos de Pagamentos da Accuity, comenta: "em nossa pesquisa, descobrimos que, embora as organizações estejam bem cientes de que há um custo para falhas de pagamentos, a maioria não entende totalmente o impacto financeiro e o ponto de vista de retenção de clientes. Os custos tangíveis, como taxas e mão de obra, podem ser mais fáceis de medir, mas os intangíveis - incluindo relacionamentos com o cliente - podem ser mais difíceis de reparar. O mercado de pagamentos é extremamente competitivo, por isso, é vital que as organizações tomem medidas mais rigorosas para melhorar os seus dados de pagamentos, visando reduzir a taxa de pagamentos falhados".

Sobre o Relatório do Custo Real com as Falhas de Pagamentos

O relatório é baseado em uma pesquisa realizada no início de 2021, que gerou respostas de mais de 200 profissionais da área de pagamentos dos setores bancário, financeiro, fintech e corporativo. O estudo fornece uma visão geral do cenário de pagamentos, explora os principais temas que surgiram da pesquisa e fornece uma visão sobre os vários elementos que tiveram um impacto com relação as falhas de pagamentos ao longo de 2020.

Os participantes representam organizações de todos os tamanhos e geografias em ambas economias avançadas e emergentes, com o maior número de respostas da Europa (41%) e América do Norte (31%), seguido por APAC (16%), Oriente Médio e África (8% ) e América Latina (4%).

Baixe o relatório completo (em inglês) True Cost of Failed Payments para saber mais.

Sobre a Accuity

A Accuity, uma empresa LexisNexis Risk Solutions, potencializa transações de clientes em conformidade e garantidas para ajudar a construir um ecossistema financeiro interconectado e confiável. Nossa triagem de crimes financeiros, serviços de pagamentos e soluções de conformidade de benefícios ajudam a permitir a inclusão financeira enquanto identificam atividades criminosas e agentes fraudulentos. Com profunda experiência, soluções de dados e análises líderes do setor das marcas Firco e Bankers Almanac, a Accuity oferece confiança, eficiência e conformidade incomparáveis para clientes em todo o mundo. Parte da RELX, um fornecedor global de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais, a Accuity tem fornecido soluções para bancos e empresas globalmente, por 180 anos.

