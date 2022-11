Estudo da IAS revela que os anúncios in-view triplicaram o retorno sobre o gasto com anúncios em comparação com os canais não-in-view

Em parceria com a Catalina, o estudo explora como uma grande marca de bens de consumo impulsiona as vendas por meio do uso de anúncios de display em dispositivos móveis e em desktop

NEW YORK, 23 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Integral Ad Science (Nasdaq: IAS), líder global em qualidade de mídia digital, publicou hoje um estudo de caso conduzido em parceria com a Catalina, líder em inteligência de compras que personaliza a jornada do comprador. O estudo teve como objetivo entender como a qualidade da mídia influencia o retorno sobre o gasto com anúncios (ROAS) e o aumento das vendas em correlação com os anúncios na visualização e o tempo de visualização. O período de medição foi registrado de maio a julho de 2022.

Para medir as vendas de uma importante marca de CPG por meio do uso de anúncios de display em dispositivos móveis e em desktop, Catalina usou uma metodologia de teste versus controle para calcular o aumento das vendas da campanha. O grupo de teste consistia em 14,6 milhões de domicílios que foram expostos à campanha de marca promovida.

Algumas das principais conclusões deste estudo incluem:

Aumento de 180% no retorno sobre gastos com anúncios (ROAS) incrementais para o grupo com visualização em comparação com o grupo sem visualização. Os anúncios in-view têm um impacto enorme no ROAS em comparação com aqueles que não atendem aos padrões de visibilidade.

no retorno sobre gastos com anúncios (ROAS) incrementais para o grupo com visualização em comparação com o grupo sem visualização. Os anúncios in-view têm um impacto enorme no ROAS em comparação com aqueles que não atendem aos padrões de visibilidade. 74% das vendas incrementais da campanha de teste foram impulsionadas pelo público em exibição. IAS e Catalina dividiram o grupo de teste em uma decomposição in-view e not-in-view. As vendas incrementais dos anúncios em exibição geraram aumento de vendas e vendas incrementais maiores em comparação com os anúncios que não estão em exibição.

das vendas incrementais da campanha de teste foram impulsionadas pelo público em exibição. IAS e Catalina dividiram o grupo de teste em uma decomposição in-view e not-in-view. As vendas incrementais dos anúncios em exibição geraram aumento de vendas e vendas incrementais maiores em comparação com os anúncios que não estão em exibição. 3 a 10 segundos é a faixa ideal de tempo de exibição para gerar vendas incrementais.

Os anúncios exibidos de 3 a 10 segundos superaram as taxas de tempo de exibição mais curto e mais longo com um índice incremental de 118. Esse insight destaca ainda mais a forte correlação entre o tempo de exibição como um substituto para a atenção que gera os principais resultados. Isso impulsionou as vendas e impactou diretamente o ROAS.

"Como líder em personalização e inteligência do comprador, a Catalina tem feito parceria com marcas e varejistas há muito tempo para entender o valor da mídia no que se refere à capacidade de resposta do consumidor, atividade de compra, vendas incrementais e ROAS, tanto em trânsito quanto pós-venda. campanha", disse Brian Dunphy, vice-presidente sênior de parcerias estratégicas da Catalina.

"Por meio de nossa parceria com a IAS, estamos entusiasmados em ajudar conjuntamente as marcas e agências de CPG a obter o máximo de seus investimentos em mídia, combinando os recursos de qualidade de mídia líderes do setor da IAS com o ROAS da Catalina e as análises de aumento de vendas para fornecer informações mais profundas sobre a qualidade geral da mídia, a visibilidade e tempo em vista."

"Embora a visibilidade seja uma métrica importante, métricas como tempo de exibição podem ser indicadores ainda mais precisos de atenção e resultados. O que é importante neste estudo é que vemos uma ligação clara entre o tempo de exibição e as vendas na loja: um impacto direto em melhores resultados. Ao fazer parceria com empresas de medição como a Catalina, podemos entender melhor a importância e o impacto da qualidade da mídia em atrair atenção e resultados para nossos clientes", disse Yannis Dosios, Chief Commercial Officer na IAS.

