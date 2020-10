Estudo de consumidores do INC descobre que alimentos saudáveis que aumentam a energia e auxiliam na saúde digestiva estão entre as tendências de crescimento mais rápido, com expectativa de crescimento de suporte imunológico

REUS, Espanha, 30 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- O consumo de alimentos que aumentam a energia e auxiliam na saúde digestiva está entre as tendências de consumo de maior e mais rápido crescimento. Em um estudo recente sobre tendências de consumo, descobriu-se que esses dois mercados devem ser os de crescimento mais rápido entre a categoria de saúde e bem-estar. Em 2024, o tamanho do mercado de produtos que aumentam a energia deve crescer 50% e os produtos que auxiliam na saúde digestiva devem crescer 32%. O estudo também mostrou que o controle de peso ainda é a maior área de preocupação para os consumidores, no entanto, não está previsto um crescimento tão rápido quanto os mencionados anteriormente.

Além disso, uma tendência interessante a se manter no radar é o suporte imunológico. Com muitas pessoas preocupadas com a pandemia da COVID-19, o foco do consumidor em uma dieta saudável provavelmente se aprofundará. Já a pesquisa de tendências mostrou que as empresas estão expandindo cada vez mais neste mercado e essa tendência deve crescer apenas com a normalidade pós-COVID-19. Na América do Norte, mais de um terço dos produtos vitamínicos e minerais anunciam uma reivindicação de suporte imunológico e, na Ásia-Pacífico, quase metade dos produtos vitamínicos e minerais lançados no ano passado promovem uma reivindicação de suporte imunológico.

A pesquisa de tendências foi conduzida pelo Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas como parte do plano de disseminação 2020-2021 em esforços para aumentar o consumo global de nozes e frutas secas, ao mesmo tempo em que circula os benefícios para a saúde.

O INC é a organização internacional guarda-chuva da indústria de nozes e frutas secas. Dentre seus associados estão mais de 800 empresas do setor de nozes e frutas secas de mais de 75 países. A associação ao INC representa mais de 85% do "valor de produção" comercial de nozes e frutas secas do mundo. A missão do INC é estimular e facilitar o crescimento sustentável da indústria global de nozes e frutas secas. É a principal organização internacional em saúde, nutrição, estatística, segurança alimentar e normas e regulamentos internacionais relativos a nozes e frutas secas.

