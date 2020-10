Une étude consommateurs de l'INC montre que les aliments énergisants et les aliments sains pour le système digestif figurent parmi les produits à la croissance la plus rapide - Prévisions également à la hausse pour les aliments associés à une allégation de soutien du système immunitaire

Les tendances montrent qu'au cours des cinq prochaines années, l'énergisation et la santé digestive seront encore plus importantes pour les consommateurs. Le marché des aliments associés à une allégation de soutien de l'immunité doit également faire l'objet d'un suivi attentif car l'accent sera probablement mis sur le système immunitaire en raison de la COVID-19.

REUS, Espagne, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La consommation d'aliments énergisants et qui favorisent la santé digestive est l'une des tendances de consommation les plus importantes et à la croissance la plus rapide. Dans une étude récente sur les tendances de consommation, on a constaté que ces deux marchés devraient présenter la croissance la plus rapide dans la catégorie de la santé et du bien-être. D'ici 2024, la taille du marché des produits énergisants devrait augmenter de 50 % et celle des produits favorisant la santé digestive, de 32 %. L'étude a également montré que la gestion du poids était toujours le plus grand sujet de préoccupation pour les consommateurs. On ne prévoit toutefois pas une croissance aussi rapide de ce segment de marché que celles des produits mentionnés précédemment.

Il est par ailleurs intéressant de surveiller la tendance relative aux aliments associés à une allégation de soutien du système immunitaire. Étant donné que de nombreuses personnes sont préoccupées par la pandémie de COVID-19, les consommateurs se concentreront probablement davantage sur une alimentation saine. La recherche sur les tendances a déjà montré que les entreprises se développent de plus en plus sur ce marché et que cette tendance ne devrait croître que dans la normalité post-COVID-19. En Amérique du Nord, plus du tiers des produits à base de vitamines et de sels minéraux font la promotion d'une allégation relative au soutien du système immunitaire et, en Asie-Pacifique, près de la moitié des produits à base de vitamines et de sels minéraux commercialisés au cours de la dernière année font la promotion d'une allégation de soutien du système immunitaire.

La recherche sur les tendances a été menée par l'International Nut and Dried Fruit Council dans le cadre du plan de diffusion 2020-2021 dans le but d'accroître la consommation mondiale de noix et de fruits secs tout en faisant connaître les bienfaits pour la santé.

À propos de l'INC

L'INC (ou « International Nut and Dried Fruit Council ») est l'organisme de coordination international du secteur fruits secs et noix. Ses membres comptent plus de 800 entreprises du secteur fruits secs et noix de plus de 75 pays. Les membres de l'INC représentent plus de 85 % de la valeur commerciale à la ferme du commerce mondial des fruits secs et des noix. La mission de l'INC est de stimuler et de faciliter la croissance durable du secteur mondial des fruits secs et des noix. Elle est la principale organisation internationale sur la santé, la nutrition, les statistiques, la sécurité alimentaire et les normes et règlements internationaux concernant les noix et les fruits secs.

