Estudo revolucionário reporta alta sensibilidade no exame de retinopatia diabética usando smartphones e IA automatizada em cuidados de saúde primários: Remidio Innovative Solutions

Em um estudo apresentado na revista JAMA Ophthalmology, uma equipe da Fundação Aditya Jyot para Olhinhos Brilhantes (Aditya Jyot Foundation for Twinkling Little Eyes) de Bombaim, na Índia, examinou pacientes com diabetes mellitus, em clínicas públicas em Bombaim, com câmeras retinianas baseadas em smartphones da Remidio Innovative Solutions e validou a precisão do diagnóstico do Medios AI integrado para a detecção da DR. O Medios AI fornece um relatório de diagnóstico da retina em menos de 10 segundos, com conclusão realizada diretamente no smartphone.

As imagens capturadas na câmera do smartphone da Remidio foram submetidas à análise feita pelo Medios AI. Elas foram simultaneamente avaliadas por especialistas vitro-retinianos. O Medio AI é composto por dois algoritmos diferentes baseados nas redes neurais convulacionais, um deles avaliando a qualidade da imagem e o outro separando imagens saudáveis das imagens relacionadas com a DR (RDR – referable DR)

A sensibilidade clínica e a especificidade do algoritmo do Medios AI foram consideradas como 100% e 88,4% para RDR, 85,2% e 92,0% para qualquer DR respectivamente, excedendo a superioridade dos marcadores da FDA para uma sensibilidade de RDR de 85% e uma especificidade de 82,5%

O Dr. T.Y. Alvin Liu, médico e professor assistente de oftalmologia da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg, quando convidado a comentar, chamou o estudo de uma "mudança de paradigma".

O Dr. Natarajan, autor principal do estudo, disse, "O estudo abre o caminho para a implementação de modelos de grande escala para o exame da DR, mesmo em locais sem infraestrutura de Internet. Este é um passo à frente na abordagem adotada pela Google e outras empresas de IA que precisam que seus modelos de IA sejam executados em servidores externos, necessitando acesso à Internet".

O aparelho e a IA automatizada têm marcação da CE e estão disponíveis para uso na UE. Estudos clínicos anteriores, validando o mesmo aparelho, estão disponíveis nas revistas Nature Eye e Ophthalmology Retina.

