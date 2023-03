ESY SUNHOME présente de nouvelles solutions de stockage d'énergie au K.EY 2023 et étend sa présence en Europe avec l'ouverture d'un bureau en Allemagne

MUNICH, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- ESY SUNHOME (« ESYSH »), une nouvelle société de stockage d'énergie, présentera ses derniers produits résidentiels au K.EY 2023 qui se tiendra à Rimini, en Italie, du 22 au 24 mars 2023. Cette première édition du salon, qui présente les dernières innovations en matière de transition énergétique du monde, exposera au stand D2-53 les systèmes de stockage d'énergie tout-en-un de l'entreprise, y compris le HM6 récemment sorti et le futur HM12 qui doit être lancé en octobre. Après le K.EY 2023, l'ESYSH inaugurera son nouveau bureau allemand à Munich le 29 mars.

ESY SUNHOME and K.ey Energy

« Nous sommes ravis de commencer notre voyage d'exploration internationale en Europe, après le lancement réussi de notre système de stockage d'énergie HM6 plus tôt cette année, a déclaré M. Lee, fondateur d'ESYSH. Notre participation au K.EY 2023 et l'ouverture de notre bureau allemand témoignent de notre engagement envers le marché européen et notre confiance dans le potentiel de croissance de cette région. Nous espérons que davantage de clients auront la chance de découvrir nos modèles HM6 et HM12 en personne et de découvrir la recherche et le développement d'ESY SUNHOME, ainsi que nos capacités de fabrication. Nous aimerions également partager nos plans de développement de produits dans les années à venir avec nos clients et amis en Europe et dans le monde. »

ESY SUNHOME a obtenu le premier lot de commandes pour son système de stockage d'énergie domestique tout-en-un HM6 lors des journées de lancement du produit et a reçu de nombreuses demandes. Intégré à un onduleur de 12 KW et à des batteries allant jusqu'à 30 kWh, le nouveau système tout-en-un HM12 dispose également d'une installation par empilement et des performances IP66 en matière d'étanchéité à l'eau et à la poussière. Il dispose aussi d'une fonctionnalité supplémentaire qui utilise le refroidissement à air pour dissiper la chaleur afin de mieux protéger l'équipement et la durée de vie prolongée du produit. En outre, le HM12 est équipé d'un système et de données d'IA plus puissant et bénéficie d'une garantie produit de 10 ans.

« Chez ESYSH, nous accordons la priorité à la sécurité et à la qualité dans tous les aspects du développement de nos produits, de la R&D au contrôle de qualité et aux tests en passant par la fabrication, a déclaré M. Lee. Nous nous efforçons d'améliorer la qualité de vie de nos consommateurs et de livrer des produits qui dépassent leurs attentes. Un bon produit est plus convaincant que tout. Notre engagement à proposer des produits exceptionnels est toujours au cœur de notre marque. »

Après la conférence K.EY 2023, ESYSH organisera une cérémonie d'ouverture de son nouveau bureau allemand à Munich. Cette étape importante témoigne de la détermination et de la volonté de l'entreprise à étendre sa présence sur le marché européen afin de mieux servir ses clients, réaffirmant son engagement à mettre l'énergie propre à la disposition de chaque famille.

ESYSH invite tous les participants du K.EY 2023 à visiter son stand et à découvrir en personne ses solutions innovantes de stockage d'énergie. Elle invite également les clients, qui aimeraient travailler avec ESY SUNHOME pour fournir des produits sûrs et de qualité à chaque famille, de venir à l'inauguration du bureau en Allemagne.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.esysunhome.com ou contacter [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2035165/ESY_SUNHOME_K_ey_Energy.jpg

SOURCE ESYSUNHOME