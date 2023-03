ESY SUNHOME stellt neue Energiespeicherlösungen auf der K.EY 2023 vor und erweitert seine Präsenz in Europa mit der Eröffnung einer deutschen Geschäftsstelle

MÜNCHEN, 20. März 2023 /PRNewswire/ -- ESY SUNHOME („ESYSH"), ein neues Unternehmen für Energiespeicherprodukte, wird seine neuesten Produkte für Wohngebäude auf der K.EY 2023 präsentieren, die vom 22. bis 24. März 2023 in Rimini, Italien stattfindet. Auf der Messe, die zum ersten Mal stattfindet und auf der die aktuellsten Energiewende-Innovationen aus der ganzen Welt vorgestellt werden, werden am Stand D2-53 die All-in-One-Energiespeichersysteme des Unternehmens zu sehen sein, darunter das kürzlich vorgestellte HM6 und das kommende HM12, das im Oktober auf den Markt kommen soll. Im Anschluss an die K.EY 2023 wird ESYSH am 29. März die Eröffnung seiner neuen deutschen Geschäftsstelle in München feiern.

ESY SUNHOME and K.ey Energy

„Wir freuen uns sehr, nach der erfolgreichen Einführung unseres HM6-Energiespeichersystems Anfang des Jahres unsere internationale Erkundungsreise in Europa zu beginnen", sagte Herr Lee, Gründer von ESYSH. „Unsere Teilnahme an der K.EY 2023 und die Eröffnung unserer deutschen Geschäftsstelle zeigen unser Engagement für den europäischen Markt und unser Vertrauen in das Wachstumspotenzial in dieser Region. Wir hoffen, dass noch mehr Kunden die Gelegenheit haben werden, unsere HM6- und HM12-Modelle persönlich zu erleben und sich über die Forschung und Entwicklung von ESY SUNHOME sowie über die Fertigungsmöglichkeiten zu informieren. Gerne würden wir auch unsere Pläne für die Produktentwicklung in den kommenden Jahren mit unseren Kunden und Freunden in Europa und der ganzen Welt teilen."

ESY SUNHOME hat an den Tagen der Produkteinführung die ersten Bestellungen für seinen HM6 All-in-one Heim-Energiespeicher erhalten und viele Anfragen erhalten. Das neue All-in-One-Gerät HM1212 ist mit einem 12-KW-Wechselrichter und Batterien mit einer Kapazität von bis zu 30 kWh ausgestattet, lässt sich stapeln und ist nach IP66 wasser- und staubdicht. Eine zusätzliche Funktion nutzt die Luftkühlung zur Wärmeableitung, um die Geräte besser zu schützen und die Lebensdauer der Produkte zu verlängern. Darüber hinaus ist das HM12 mit einem leistungsfähigeren KI-Daten- und -System ausgestattet und wird mit einer 10-jährigen Produktgarantie geliefert.

„Bei ESYSH stehen Sicherheit und Qualität bei allen Aspekten unserer Produktentwicklung im Vordergrund, von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Qualitätskontrolle und den Tests", so Lee. „Wir streben danach, die Lebensqualität unserer Verbraucher zu verbessern und Produkte zu liefern, die ihre Erwartungen übertreffen. Ein gutes Produkt überzeugt mehr als jede Geschichte. Unser Engagement, außergewöhnliche Produkte zu liefern, steht immer im Mittelpunkt unserer Marke."

Im Anschluss an die K.EY Konferenz 2023 wird ESYSH in München eine Eröffnungszeremonie für seine neue Geschäftsstelle in Deutschland abhalten. Dieser Meilenstein setzt ein Zeichen für die Entschlossenheit und Beharrlichkeit des Unternehmens, seine Präsenz auf dem europäischen Markt auszubauen, um mehr Kunden besser bedienen zu können, und unterstreicht sein Engagement, jeder Familie saubere Energie verfügbar zu machen.

ESYSH lädt alle Teilnehmer der K.EY 2023 ein, seinen Stand zu besuchen und seine innovativen Energiespeicherlösungen aus erster Hand zu entdecken. Kunden, die daran interessiert sind, mit ESY SUNHOME zusammenzuarbeiten, um sichere und hochwertige Produkte für Familien bereitzustellen, sind herzlich eingeladen, an seiner Feier in Deutschland teilzunehmen.

Für Fragen besuchen Sie bitte: www.esysunhome.com oder kontaktieren Sie: [email protected].

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2035165/ESY_SUNHOME_K_ey_Energy.jpg

