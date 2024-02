Ethara : BILLETS DU FORMULA 1® ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2024 DE DÉCEMBRE EN VENTE DÈS MAINTENANT

ABU DHABI, Émirats Arabes Unis, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- À quelques semaines du début de la saison de Formula 1® 2024, Ethara a annoncé que les billets pour le FORMULA 1® ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIXI de cette année sont désormais en vente, et offrent un éventail d'expériences palpitantes et de points de vue préférés des fans, qui peuvent désormais s'assurer d'assister à la finale de la saison de F1® sur le circuit de Yas Marina.

Tickets now on sale to enjoy the Abu Dhabi GP weekend with an exclusive early bird discount of up to 15% available for a limited time The 24th and final race to the longest season in Formula 1® history will see Yas Marina Circuit welcome the world to Abu Dhabi from 5 to 8 December

La 24e et dernière course de la plus longue saison de l'histoire de Formula 1® aura lieu dans le cadre de la 16e édition du week-end du GP d'Abu Dhabi, prévu du jeudi 5 au dimanche 8 décembre 2024 sur le circuit emblématique de Yas Marina, sur l'île de Yas. Les fans peuvent désormais réserver leur place pour le plus grand week-end événementiel de la région, les organisateurs confirmant qu'une série d'expériences très prisées sont désormais disponibles à l'achat.

Après un record de participation en 2023 au circuit de Yas Marina, soit plus de 170 000 fans durant le week-end pour la finale de la saison de F1, Ethara a révélé une réduction exclusive de 15 % pour une durée limitée afin de permettre aux fanatiques de F1® de réserver leur place avant que les lumières ne s'éteignent pour le début de la nouvelle saison.

Saif Rashid Al Noaimi, PDG d'Ethara, a déclaré : « C'est un moment passionnant que d'annoncer que les billets sont maintenant en vente pour la 16e édition du Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, qui aura lieu ici, au circuit de Yas Marina, du 5 au 8 décembre.

« Avec la 15e édition de l'année dernière, nous avons vu un record de 170 000 fans visiter le circuit de Yas Marina venant du monde entier pour le week-end du GP d'Abu Dhabi, nous sommes déterminés à continuer à offrir des expériences et des moments incroyables à notre base internationale de fans. Nous sommes ravis d'annoncer une réduction exclusive allant jusqu'à 15 % pour les fans au moment où nous entamons le compte à rebours de la saison 2024, et nous invitons nos supporters à réserver dès aujourd'hui leur place pour le plus grand week-end événementiel de la région. »

Avec plus de façons de profiter et de vivre l'action à la course à grande vitesse du week-end du GP d'Abu Dhabi, les fans peuvent choisir parmi une variété d'options de billets, puisque toutes les tribunes, la colline d'Abu Dhabi et les expériences d'accueil sont maintenant en vente. Ceux qui souhaitent parcourir la colline d'Abu Dhabi, une expérience de style pique-nique offrant la plus grande vue sur la piste, ou l'Horizon 360, une plateforme exclusive dotée de sièges ouverts décontractés, peuvent obtenir une vue panoramique sur l'île de Yas et de la ligne d'horizon d'Abu Dhabi. À la demande générale, les nouvelles tribunes North Straight et West Straight seront de retour pour la finale de la saison 2024 en décembre.

Les fans peuvent dès à présent confirmer leur place aux expériences très attendues du circuit, du Deck at Nine surplombant Yas Marina où réside Opa, aux vibrations sur le toit du Luna Lounge où se trouve Ce La Vi, avec d'autres collaborations vedettes comme Il Borro, Alici, Maya Bay, Gohan et Ninive, The Maine et Roka qui reviendront en 2024.

Le billet du GP d'Abu Dhabi fournira aux fans la clé ultime de la capitale, grâce au programme Yas All In qui permet aux détenteurs de billets de bénéficier d'un accès gratuit aux lieux culturels emblématiques d'Abu Dhabi, y compris l'un des parcs d'aventure palpitants de Yas Island (Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi, Warner Bros World Abu Dhabi, SeaWorld Abu Dhabi) ainsi que l'accès à Qasr Al Watan, au Louvre Abu Dhabi et plus encore.

Des nouveaux arrivants aux retraites potentielles de certaines des plus grandes superstars de la Formula 1®, la grande finale de la F1® de cette année au circuit de Yas Marina sera la vitrine de la grandeur du sport automobile.

Pour plus d'informations sur la réservation de billets pour le week-end du GP d'Abu Dhabi, les fans peuvent consulter le site www.abudhabigp.com .