ETHARA NOMMÉ PROMOTEUR DE L'ANNÉE EN F1

Avec une affluence record et le programme de divertissement le plus ambitieux à ce jour, la livraison par Ethara du Grand Prix de Formule 1 d'Etihad Airways Abu Dhabi se distingue dans le calendrier de la F1.

ABU DHABI, Emirats Arabes Unis, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- Ethara, le promoteur de la Formule 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, a été nommé Promoteur de l'année lors des F1 Promoter Awards annuels à Londres, récompensé pour avoir organisé le meilleur événement de la saison 2025.

Le prix du promoteur de l'année est décerné par la direction de la Formule 1 et récompense le promoteur qui a produit le meilleur événement en 2025 et qui a incarné la mission de la F1, à savoir offrir le plus grand spectacle au monde.

Ethara named F1 Promoter of the year

Stefano Domenicali, président et directeur général de la Formule 1, a déclaré à propos du prix décerné à Ethara en tant que promoteur de l'année : « 2025 a été une autre année incroyable du début à la fin pour la Formule 1, et au cœur de ce succès se trouvent nos 24 promoteurs, qui ont travaillé sans relâche pour offrir à nos fans l'expérience ultime d'un week-end de course. Alors que le sport entre dans sa nouvelle génération en 2026, nous avons la responsabilité de continuer à franchir les barrières et à fixer des normes élevées pour les autres. Je tiens à remercier tous nos promoteurs pour leur travail acharné et leur sens de l'innovation, et je les encourage à poursuivre le développement de leurs événements en 2026 et au-delà. Félicitations au Grand Prix d'Abu Dhabi, ainsi qu'à tous les autres gagnants et nominés de la cérémonie d'aujourd'hui. »

En 2025, le Grand Prix d'Abu Dhabi a accueilli l'affrontement à trois du championnat du monde des pilotes de F1, au cours duquel Lando Norris a remporté son premier titre de champion du monde des pilotes. L'événement a battu des records d'affluence avec 339 000 fans sur quatre jours, dont 203 000 spectateurs sur le circuit de Yas Marina, et 136 000 personnes qui ont assisté aux concerts d'après-course Emirates NBD et aux soirées officielles d'après-course de Yasalam, avec huit têtes d'affiche. L'accès élargi a permis aux fans de se rapprocher de l'action avec deux promenades publiques dans la pitlane, de nouvelles promenades sur la piste FAB et une fête du podium qui a invité les fans à célébrer sur la piste, créant ainsi un moment emblématique digne de la finale de la saison.

Le prix du promoteur de l'année est le dernier d'une série de distinctions décernées à l'événement, après le prix du meilleur spectacle de l'année 2024 qui a récompensé le Grand Prix d'Abou Dhabi pour la qualité exceptionnelle de ses divertissements hors piste. Ces distinctions consécutives soulignent les performances constantes de l'événement sur la scène internationale et sa capacité à évoluer d'année en année en fonction des attentes du public et des normes mondiales en matière de divertissement.

Depuis ses débuts en 2009, le Grand Prix d'Abu Dhabi s'est imposé comme le plus grand week-end de divertissement de la région, associant sport d'élite et divertissement à grande échelle, attirant chaque année des milliers de visiteurs internationaux et présentant l'émirat d'Abu Dhabi à des millions de téléspectateurs dans le monde entier.

La 18e édition du Grand Prix de Formule 1® Etihad Airways d'Abu Dhabi se déroulera du 3 au 6 décembre 2026, clôturant une nouvelle fois la saison 2026 du championnat du monde de Formule 1 de la FIA à Abu Dhabi.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874964/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg