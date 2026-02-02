ETHARA ZUM F1-PROMOTER DES JAHRES ERNANNT

Mit rekordverdächtigen Besucherzahlen und dem bisher ehrgeizigsten Unterhaltungsprogramm sticht Ethara mit dem Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix aus dem F1-Kalender heraus.

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Ethara, der Promoter des Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, wurde bei den jährlichen F1 Promoter Awards in London zum Promoter des Jahres ernannt und damit für die Ausrichtung der besten Veranstaltung der Saison 2025 geehrt.

Die Auszeichnung „Promoter of the Year" wird vom Management der Formel 1 gewählt und geht an den Promoter, der im Jahr 2025 die beste Gesamtveranstaltung durchgeführt hat und die Mission der Formel 1 verkörpert, das größte Live-Unterhaltungsspektakel der Welt zu bieten.

Ethara named F1 Promoter of the year

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, würdigte die Auszeichnung von Ethara als Promoter des Jahres mit den Worten: „2025 war ein weiteres unglaubliches Jahr für die Formel 1, und das Herzstück dieses Erfolgs waren unsere 24 Promoter, die unermüdlich daran gearbeitet haben, unseren Fans das ultimative Rennwochenende zu bieten. Da der Sport im Jahr 2026 in die nächste Generation eintritt, haben wir die Verantwortung, weiterhin Grenzen zu überwinden und einen hohen Standard zu setzen, dem andere folgen können. Ich möchte allen unseren Veranstaltern für ihre harte Arbeit und Innovation danken und sie ermutigen, ihre Veranstaltungen auch 2026 und darüber hinaus weiterzuentwickeln. Herzlichen Glückwunsch an den Großen Preis von Abu Dhabi sowie an alle anderen Gewinner und Nominierten der heutigen Preisverleihung."

Im Jahr 2025 kam es beim Großen Preis von Abu Dhabi zu einem dramatischen Dreikampf in der F1-Fahrerweltmeisterschaft, bei dem Lando Norris seinen ersten Fahrertitel gewann. Mit 339.000 Fans an vier Tagen, darunter 203.000 Zuschauer auf dem Yas Marina Circuit, sowie 136.000 Besuchern der Emirates NBD After-Race Concerts und der Yasalam Official After-Parties mit acht Headline-Acts brach die Veranstaltung einen Besucherrekord. Ein erweiterter Zugang brachte die Fans näher an die Action heran, mit zwei öffentlichen Boxengassenrundgängen, neuen FAB Track Walks und einer Podiumsparty, die die Fans zum Feiern auf der Strecke einlud und so einen ikonischen Moment schuf, der dem Saisonfinale angemessen war.

Der Preis für den Veranstalter des Jahres ist die jüngste in einer Reihe von Auszeichnungen für die Veranstaltung, nach dem Preis für das beste Veranstaltungsspektakel 2024, mit dem der Große Preis von Abu Dhabi für sein herausragendes Unterhaltungsangebot abseits der Rennstrecke geehrt wurde. Diese aufeinanderfolgenden Auszeichnungen unterstreichen die konstante Leistung der Veranstaltung auf der internationalen Bühne und ihre Fähigkeit, sich Jahr für Jahr im Einklang mit den Erwartungen des Publikums und den globalen Unterhaltungsstandards weiterzuentwickeln.

Seit seinem Debüt im Jahr 2009 hat sich der Große Preis von Abu Dhabi als das größte Unterhaltungswochenende der Region etabliert. Er verbindet Spitzensport mit groß angelegter Unterhaltung, zieht jedes Jahr Tausende von internationalen Besuchern an und präsentiert das Emirat Abu Dhabi Millionen von Zuschauern weltweit.

Die 18. Ausgabe des Formel 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix wird vom 3. bis 6. Dezember 2026 stattfinden und die Saison 2026 der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft erneut in Abu Dhabi beenden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874964/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg